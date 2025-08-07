Leone XIV: la minaccia della reciproca distruzione ceda il passo al dialogo

Edoardo Giribaldi – VN

Nel cuore dell’estate romana, l’eco di una tragedia lontana nel tempo ma vicina nella coscienza dell’umanità risuona oggi, 6 agosto, in Piazza San Pietro. Papa Leone XIV, al termine dell’udienza generale, rivolge un accorato appello alla comunità internazionale, ricordando l’80° anniversario del bombardamento atomico su Hiroshima, preludio a quello di Nagasaki, che sarà commemorato il 9 agosto.

“Desidero assicurare la mia preghiera – afferma il Pontefice – per tutti coloro che ne hanno subito gli effetti fisici, psicologici e sociali.” Proseguendo nel suo appello, il Papa afferma: “Nonostante il passare degli anni, quei tragici avvenimenti costituiscono un monito universale contro la devastazione causata dalle guerre e in particolare dalle armi nucleari.” Parole che riecheggiano quelle contenute nel messaggio inviato a monsignor Alexis Mitsuru Shirahama, vescovo di Hiroshima, nel quale Leone XIV esortava ad avere “il coraggio di deporre le armi”, specialmente “quelle che possiedono la capacità di provocare catastrofi indicibili”.

In un contesto internazionale “segnato da forti tensioni e sanguinosi conflitti”, il Papa rinnova il suo appello a superare la logica della deterrenza nucleare: “Auspico che, nel mondo contemporaneo, l’illusoria sicurezza basata sulla minaccia della reciproca distruzione ceda il passo agli strumenti della giustizia, alla pratica del dialogo, alla fiducia nella fraternità.”