Berrettini al lavoro con Sinner: "Step by step con il migliore"

(Adnkronos) -

Matteo Berrettini non lascia e rilancia. Il tennista azzurro, che salterà anche il torneo Atp Masters 1000 di Cintinnati (quarto forfait consecutivo dopo Gstaad, Kitzbuhel e Toronto) ha pubblicato sui social un messaggio che fa ben sperare i tifosi: "Step by step with the best" ha scritto l'azzurro a corredo di una foto accanto a Jannik Sinner a Montecarlo. "Un passo alla volta con il migliore", dunque. Magari per rimettere piede in campo già agli Us open, ultimo Slam stagionale.

Solo poche settimane fa, in seguito all'eliminazione a Wimbledon, Matteo aveva parlato così: "Sono stanco, devo decidere cosa fare del mio futuro". Dopo la mancata partecipazione agli ultimi tornei, la foto con Sinner pubblicata oggi potrebbe rappresentare una svolta: Matteo torna alla carica e si allena con il numero uno al mondo per ritrovare stimoli e sicurezza, magari già per gli Us Open.