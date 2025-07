Griekspoor 'snobba' Sinner: "Lui ora è il migliore, ma Alcaraz è più forte"

(Adnkronos) -

È più forte Jannik Sinner o Carlos Alcaraz? Questa è la domanda che da tempo divide il mondo del tennis, non solo tifosi e appassionati ma anche giocatori, alcuni dei quali hanno molti pochi peli sulla lingua nel decretare il loro 'preferito' Così è stato per Tallon Griekspoor, tennista olandese numero 31 del mondo, che oggi, martedì 22 luglio, non ha avuto dubbi quando si è trattato di scegliere tra Sinner o Alcaraz.

"Con Sinner sai cosa aspettarti. Lui sa fare tutto e lo fa bene, è sicuramente il migliore in questo momento", ha detto Griekspoor ospite a 'The Changeover Podcast', "Jannik però non ha le stesse capacità e il gioco a rete di Alcaraz. Non ha nemmeno la palla corta né lo slice di rovescio. Sinner è a un livello altissimo, ma quello che fa Alcaraz in partita è incredibile".

Griekspoor, che con Sinner ha uno score di sei sconfitte in altrettante partite, insomma, preferisce lo spagnolo: "Alcaraz è un po' più incostante, forse perché non riesce a usare le tutte le sue opzioni al momento giusto. Credo però che Carlos possa raggiungere un livello più alto rispetto a Sinner, perché è più completo".