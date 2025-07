Prima finale di Sinner a Wimbledon, contro Alcaraz per il titolo

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Jannik Sinner vola in finale nella 138^ edizione di Wimbledon, terzo Slam stagionale alle battute conclusive sui campi in erba londinesi. Il fuoriclasse azzurro, numero 1 del mondo e del tabellone, con il braccio destro fasciato per un problema al gomito, ha travolto in semifinale il serbo Novak Djokovic, numero 6 Atp e del torneo, in tre set, centrando così la prima finale in carriera ai Championships: 6-3 6-3 6-4 il punteggio in favore del quasi 24enne altoatesino, che domenica se la vedrà nell'ultimo atto con lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking e del seeding, che nella prima semifinale si è imposto sullo statunitense Taylor Fritz in quattro set con il punteggio di 6-4 5-7 6-3 7-6(6) dopo due ore e 51 minuti di gioco. "Quando ero piccolo era il torneo che più guardavo e giocare la finale sarà incredibile - ha ammesso a caldo Sinner - Ci abbiamo messo tanto lavoro ed è bello ottenere questi risultati davanti alla mia famiglia. Ho servito davvero bene e mi sono mosso molto meglio. Nel terzo set mi sono concentrato nei momenti importanti e sono molto contento". Sulla finale con Alcaraz, a caccia del suo terzo trionfo di fila sui prati londinesi, il numero 1 del mondo dice: "Non so cosa aspettarmi. Sarà un grande onore condividere il campo con lui, è uno dei giocatori di riferimento per me. Speriamo che sia una bella partita. Cercheremo di fare il nostro meglio", ha concluso il campione di San Candido. Domani, dalle 17.00, la finale del singolare femminile tra la polacca Iga Swiatek, numero 4 del ranking Wta e ottava forza del tabellone, e la statunitense Amanda Anisimova, numero 12 del mondo e 13 del seeding.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).