Sinner: "Capita di perdere. Come si supera la delusione? Ho fatto una grigliata"

(Adnkronos) -

Jannik Sinner torna a parlare della finale persa al Roland Garros 2025. Direttamente da Halle, dove il tennista azzurro giocherà l'Atp 500 di cui è campione in carica, il numero uno al mondo è tornato oggi, sabato 14 giugno, sull'epica sfida-maratona contro Carlos Alcaraz: "Credo che la finale del Roland Garros sia stato un segnale positivo per tutto il tennis. La cosa più importante è far crescere questo sport e far vedere che siamo atleti che danno tutto. Credo che sia stata una partita incredibile e di altissimo livello, non è finita come volevamo, succede", ha detto Sinner a Sky Sport.

"È successo anche ai migliori al mondo di vivere dei momenti così, ma dipende sempre come ognuno riesce a reagire e a uscirne, anche da che prospettiva la si guarda", ha continuato l'azzurro, "i match point mancati oppure una partita dove ho raggiunto un livello che non avevo mai espresso su quella superficie. Mentalmente sono stato sul pezzo per cinque ore e mezza e non mi sono lamentato di niente".

Sinner ha raccontato anche come ha gestito la delusione della sconfitta: "La settimana dopo Parigi è stata tranquilla, molto tranquilla. Sono andato a trovare i miei genitori, abbiamo fatto una grigliata, mi sono incontrato con i miei amici, abbiamo giocato un po a ping pong. Cose normali, proprio quello che mi serviva dopo un torneo stressante. A me piace trovarmi con molta tranquillità con le persone che mi conoscono, ho la fortuna di avere persone intorno a me che mi vogliono tanto bene, che sono oneste", ha concluso Jannik, focalizzato sul torneo che si appresta a cominciare: "Ora siamo qua ad Halle per un nuovo torneo. Ci saranno nuove sfide e anche nuove difficoltà, perché è una superficie totalmente diversa".