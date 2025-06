Caldo africano sempre più forte, fino a 37°C su mezza Italia

(Adnkronos) - L’anticiclone subtropicale africano alza la voce: da domenica, e poi soprattutto nel corso della prossima settimana, arriverà la seconda, e ben più potente, ondata di caldo di questo inizio di giugno.

Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma la formazione di un vero e proprio blocco atmosferico per i prossimi giorni: si tratterà di una particolare configurazione sinottica che vedrà la distensione dell'anticiclone africano per diverse migliaia di chilometri (da Sud verso Nord) a protezione di quasi tutto il bacino del Mediterraneo e di buona parte dell'Europa, da Gibilterra fino alla Scandinavia.

Come suggerisce il nome, di fatto le condizioni meteorologiche in queste situazioni rimarranno quasi immobili per molti giorni, con tanto sole e assenza di pioggia su buona parte delle regioni. Il nostro Paese si troverà nel cuore di questa sorta di bolla alto pressoria.

Oggi il sole splenderà su quasi tutte le nostre regioni; da segnalare solamente il rischio di qualche temporale sulle Alpi centro orientali in locale sfondamento sulle pianure friulane.

Dalla prossima settimana si aprirà una nuova fase anomala: oltre al tanto sole è in arrivo infatti un’ondata di caldo estremo per essere solamente nella prima parte del mese. Le temperature si porteranno di diversi gradi oltre le medie climatiche di riferimento, con un caldo asfissiante su più di mezza Italia: in particolare sono previsti picchi massimi (specie da martedì 10 in avanti) fin verso i 36-37°C in Toscana, Lazio, Molise, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna e Calabria (localmente fino a 40°C sulle zone interne delle due Isole Maggiori).

Afa e caldo in aumento anche sul resto delle regioni dove si raggiungeranno facilmente punte di 33-34°C in città come Milano, Bologna e Roma.

Queste particolari condizioni ci accompagneranno per tutta la settimana, da Lunedì 9 a Domenica 15 Giugno; al momento infatti non si vedono via d'uscita da questo blocco atmosferico almeno fino all'ultima decade del mese.

NEL DETTAGLIO

Domenica 8. Al Nord: sole e molto caldo, temporali sulle Dolomiti e alte pianure del Friuli. Al Centro: soleggiato e caldo. Al Sud: tutto sole e caldo intenso su Sicilia, Basilicata e Puglia.

Lunedì 9. Al Nord: soleggiato, ma meno caldo. Al Centro: sole, lieve calo termico. Al Sud: soleggiato, ma meno caldo.

Martedì 10. Al Nord sole e temperature in aumento. Al Centro molto caldo e sole. Al Sud: tutto sole e caldo intenso

TENDENZA: seconda parte di settimana con nuova fiammata africana su tutto il Paese.