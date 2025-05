Problemi tecnici per Shakira, cancella due concerti di fila negli Usa

(Adnkronos) - Delusione per i fan di Shakira. La cantante colombiana ha cancellato per la seconda volta consecutiva un suo concerto negli Stati Uniti, stavolta a Washington, a causa di problemi tecnici legati alla produzione del tour. La performance, prevista per sabato 1 giugno al Nationals Park in occasione del WorldPride, uno dei festival Lgbtq+ più importanti al mondo, non potrà avere luogo. La motivazione? I gravi problemi strutturali del palco riscontrati durante il precedente concerto previsto a Boston, anch'esso annullato all'ultimo momento.

"A causa di circostanze sfortunate e impreviste che hanno colpito me e altri artisti a Boston, la mia produzione completa non può essere trasferita a Washington in tempo per l'esibizione", ha dichiarato la popstar in un comunicato. "Sono devastata. Stavo contando i giorni per riabbracciare i miei fan", ha aggiunto. Lo stadio di Washington, attraverso un comunicato, ha confermato che nonostante ogni sforzo, non è stato possibile trovare una soluzione logistica in tempo utile. I biglietti saranno rimborsati automaticamente.

Il disguido tecnico ha interessato anche altri artisti: i concerti dei cantanti country Jason Aldean e Brooks & Dunn, previsti al Fenway Park di Boston il 30 maggio, sono stati a loro volta cancellati. Secondo quanto riportato da Cbs News, i problemi sarebbero legati alla sicurezza strutturale del palco. Il promoter Live Nation ha fatto sapere che "alcuni elementi strutturali sono risultati non conformi agli standard" durante un controllo di routine.

Numerosi fan, che avevano già affrontato lunghi viaggi per assistere al concerto, hanno espresso frustrazione sui social: "Sono venuto apposta da Los Angeles, è la seconda volta che mi succede. Davvero deludente", ha scritto un utente su X. Altri, però, hanno manifestato solidarietà e comprensione per l’artista: "Shakira non merita di affrontare questa situazione. Il suo team deve essere sotto pressione".

La cantante, 48 anni, è attualmente impegnata nel tour 'Las Mujeres Ya No Lloran', in supporto al suo dodicesimo album in studio. La prossima data confermata è ad Atlanta, lunedì 2 giugno.