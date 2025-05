Canva down, la piattaforma di progettazione grafica non è raggiungibile

(Adnkronos) - Canva, la nota piattaforma online per la progettazione grafica, sta avendo dei problemi oggi, 26 maggio. In tutto il mondo gli utenti stanno riscontrando difficoltà nell'accedere al sito. Anche in Italia sono tanti a segnalare sui social media di non riuscire ad accedere tramite browser e a utilizzare le funzioni di Canva: su X è già pieno di meme sul 'panico' dei social media manager e di chi utilizza questa app per lavoro.

Canva ha fatto sapere su X di essere a conoscenza del problema in corso e di essere a lavoro per risolverlo. "Sappiamo che alcune persone hanno problemi ad accedere a Canva. Stiamo lavorando il più velocemente possibile per ripristinare la funzionalità", si legge sul loro profilo ufficiale.