Sinner-Alcaraz, oggi diretta finale Internazionali d'Italia - Il match

(Adnkronos) - Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz nella finale degli Internazionali d'Italia 2025 al Foro Italico di Roma oggi domenica 18 maggio 2025. L'azzurro, numero 1 del mondo e sicuro di mantenere il primato nel ranking Atp, affronta lo spagnolo, che nella nuova classifica tornerà al secondo posto da domani. La sfida di oggi è l'undicesimo confronto diretto tra i due atleti. Alcaraz conduce 6-4 nei precedenti e si è aggiudicato gli ultimi 3 confronti: 1-1 il bilancio sulla terra battuta.

Sinner-Paul, così come tutti i match degli Internazionali d'Italia 2025, è visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma anche in chiaro su Rai 1. La partita si potrà seguire in streaming sull'app SkyGo, su Now e su RaiPlay.