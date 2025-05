"Ho pagato il serale per vedere Ruud": polemiche al Foro per il programma degli Internazionali

(Adnkronos) -

Gli Internazionali d'Italia 2025 entrano nel vivo. Al Masters 1000 di Roma, che in questi giorni sta accogliendo migliaia di tifosi, si giocano oggi, martedì 13 maggio, gli ottavi di finale, con Jannik Sinner che torna in campo dopo aver battuto ieri Jesper De Jong. Non tutti gli appassionati però sono soddisfatti del programma odierno offerto dal torneo. Molti di loro infatti, che hanno comprato il biglietto per assistere alla sessione serale sulle tribune del Centrale, si stanno lamentando per un ordine di gioco che non valorizza l'investimento economico.

La giornata prevede infatti nella fascia diurna, che costa meno rispetto a quella serale, le partite di Carlos Alcaraz, numero tre del mondo che sul Centrale sfida il russo Karen Khachanov, e Jasmine Paolini, a caccia della semifinale del tabellone Wta contro la russa Diana Shnaider. Ma soprattutto, dopo il match dell'azzurra, tornerà in campo il numero uno del mondo:

Jannik Sinner

affronterà infatti Francisco Cerundolo negli ottavi di finale, mentre Lorenzo Musetti, alla Grand Stand Arena, se la vedrà con Daniil Medvedev.

Il programma della fascia serale sul Centrale invece prevede 'soltanto' le sfide tra la statunitense Peyton Stearns e l'ucraina Elina Svitolina nel tabellone principale e, a seguire, quella tra lo spagnolo Jaume Munar e Casper Ruud, che ieri ha passato il turno a causa dell'infortunio a Matteo Berrettini. Nonostante la presenza del norvegese, numero sette del mondo e fresco vincitore del suo primo titolo in un Masters 1000 a Madrid, il programma non entusiasma gli appassionati, che non hanno nascosto la loro delusione per le strade del Foro Italico.