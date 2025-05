Sinner-De Jong: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) -

Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro sfida oggi, lunedì 12 maggio, l'olandese Jesper de Jong nel terzo turno del Masters 1000 di Roma. Dopo aver battuto, nel secondo turno del torneo e al ritorno in un match ufficiale dopo la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol, l'argentino Mariano Navone, Sinner va a caccia degli ottavi di finale.

Anche ieri, domenica 11 maggio, il numero uno del mondo si è allenato al Foro Italico, scatenando, come sempre, l'entusiasmo dei suoi tifosi. Tantissimi infatti i sostenitori dell'azzurro che coloreranno di arancione 'carota' gli spalti del Centrale, vestito ancora una volta a festa dopo lo show andato in scena all'esordio contro Navone.

La sfida tra Sinner e De Jong è in programma oggi, lunedì 12 maggio, non prima delle ore 15. I due si sono già affrontati in passato, nella scorsa edizione degli Australian Open, poi vinti dall'azzurro, quando Jannik vinse in tre set una partita senza storia, trionfando con un triplo 6-2.

Sinner-De Jong, così come tutti i match degli Internazionali d'Italia 2025, saranno trasmessi in diretta televisiva sui canali Sky Sport, ma anche in chiaro su Rai 2.La partita si potrà seguire anche in streming sull'app SkyGo, su NOW e su RaiPlay.