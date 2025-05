Paul: "Tifo Lazio grazie a Opelka, mi piace Guendouzi. Con la Juve voglio esserci"

(Adnkronos) -

Tommy Paul tifa Lazio. Il tennista americano, che si prepara a esordire agli Internazionali d'Italia 2025, si è allenato oggi, martedì 6 maggio, al Circolo Canottieri Lazio dove ha ricevuto un regalo speciale. La società biancoceleste, di cui il numero 12 del mondo si è sempre detto tifoso, ha infatti voluto approfittare dell'occasione per regalargli una maglia ufficiale, quella speciale per i 125 anni di storia, personalizzata con il suo cognome e il numero 10, oltre a un cappellino e un costume.

Pochi minuti prima di scendere in campo, Paul ha spiegato all'Adnkronos da dove venga la sua fede laziale: "Tutto è iniziato con uno dei miei migliori amici, Riley (Opelka, ndr). Una volta è venuto da me insieme ad alcuni tifosi della Lazio, che ci hanno mostrato quanto sia bella questa tifoseria. Loro gli avevano già fatto vedere qualche partita e lui si era innamorato della squadra. Poi me ne ha parlato e ora siamo tutti e due tifosi della Lazio". Sabato 10 maggio i biancocelesti saranno attesi da una sfida importantissima in campionato, quando all'Olimpico arriverà la Juventus: "Io esordirò proprio sabato, ma spero di giocare la mattina, così potrò andare allo stadio. Voglio assolutamente esserci".

Nessun dubbio su chi sia il suo giocatore preferito: "Matteo (Guendouzi, ndr), anche se ogni volta sbaglio a pronunciare il cognome, ho qualche difficoltà con l'accento", ha detto Paul con un sorriso, "a me piace la difesa, sono stato un difensore in passato e credo che sia proprio con la difesa che si vincano i campionati in questo sport". La sfida con la Juve potrebbe essere decisiva per la corsa Champions della Lazio, che con la vittoria di Empoli, nell'ultimo turno di Serie A, ha agganciato il quarto posto in classifica. Un obiettivo alla portata, parola di Tommy Paul: "Io ci credo, al 100%". (di Simone Cesarei)