Inter, Bonolis: "Lotta scudetto compromessa, puntare a Champions"

(Adnkronos) - "Per lo scudetto è difficile, la lotta è compromessa e per questo penso che l'Inter debba concentrarsi sulla Champions". Così il conduttore televisivo e tifoso interista Paolo Bonolis all'Adnkronos, a margine dell’evento 'Tennis and Friends - Salute e Sport' al Foro Italico. "Io credo molto alla Champions soprattutto dopo l’andata contro il Barcellona, però devono crederci soprattutto i giocatori".

Bonolis è tra gli ambassador dell'evento di prevenzione e sport 'Tennis and Friends' e, a pochi giorni dall’avvio degli Internazionali BNL d’Italia, ha impugnato la racchetta. Insieme a Flavio Cobolli, tennista azzurro numero 36 del mondo, ha giocato qualche punto in doppio al Foro Italico.