Papa Francesco, l'omaggio del Marsiglia: coreografia da brividi al Velodrome

(Adnkronos) - Tra i tanti tributi dello sport a Papa Francesco, sta facendo il giro del mondo l'omaggio dell'Olympique Marsiglia. Nel corso dell'ultima partita di Ligue 1 al Velodrome contro il Brest, i sostenitori della squadra di Roberto De Zerbi hanno dedicato una coreografia da brividi al Pontefice scomparso. "Merci Pape Francois" è stato il messaggio dei tifosi dell'Om a Bergoglio, accanto a una gigantografia di Francesco e a una grande bandiera di Marsiglia, bianca con croce azzurra.

La curva del club è molto legata a Papa Francesco

, che aveva visitato il capoluogo della Provenza-Alpi-Costa Azzurra nel settembre 2023, passando anche allo stadio Velodrome per celebrare una messa scolpita nella memoria dei francesi. "Vengo a Marsiglia, non in Francia", disse quel giorno Bergoglio, che scelse la città di Marsiglia per affrontare il tema dei migranti.