Weekend delle Palme con sole e caldo, ma da domenica tornano le piogge

(Adnkronos) - Un potente anticiclone africano si espande fino alla Danimarca riscaldando tutta l’Italia, portando una fase soleggiata e calda per il periodo.

Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma che nelle prossime 48 ore tutta l’Italia sarà interessata dal ‘Cammello’, come viene definito in gergo meteorologico l’anticiclone africano: avremo un aumento delle temperature fino a 30°C in Sardegna nel weekend, circa 22-25°C su buona parte della Penisola con picchi di 27°C specie al Sud. A Milano la giornata più calda sarà sabato con 22°C, ma in Pianura Padana e nei fondovalle alpini raggiungeremo anche i 25°C. Anche a Roma sono previsti circa 22-23°C, mentre in Sardegna, come detto, potremo raggiungere i 30°C diffusi!

Oltre a temperature 5-6°C oltre la media (almeno 10°C in più in Sardegna) avremo anche la sabbia del deserto sopra le nostre teste e i cieli a tratti saranno giallognoli.

La situazione soleggiata e calda per il periodo insisterà ovunque fino a sabato, da domenica inizierà a peggiorare al Nord-Ovest e in Toscana con nubi e piogge, localmente intense dal pomeriggio, specie in Liguria e Piemonte.

Come previsto da giorni, la Settimana Santa sarà con l’ombrello in mano: pioverà al Centro-Nord lunedì, su tutto lo Stivale martedì e mercoledì; nella giornata di giovedì un ciclone, oltre ad acquazzoni sparsi, porterà anche vento forte, mentre da venerdì non è escluso un miglioramento anche se si tratta di una proiezione meteo ancora da confermare.

Prepariamo intanto le creme solari per questa scaldata africana che, per fortuna, arrivando nel mese di aprile, porterà comunque temperature gradevoli e miti: la stessa configurazione meteo, a luglio, avrebbe causato la ‘febbre umana’ con temperature oltre i 37°C all’ombra.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 11. Al Nord: sole prevalente, mite. Al Centro: soleggiato e mite. Al Sud: bel tempo prevalente.

Sabato 12. Al Nord: sole prevalente, mite. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: sole e caldo per il periodo.

Domenica 13. Al Nord: peggiora al Nord-Ovest con piogge. Al Centro: peggiora in Toscana. Al Sud: sole e caldo per il periodo.

Tendenza: nuova settimana all’insegna delle piogge.