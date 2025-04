Presentato a Roma il portale di OsserMare

(Adnkronos) - In occasione della Giornata Nazionale del Mare, si è tenuto a Roma, presso la sede di Si.Camera – Unioncamere, il workshop “Nuovi strumenti di analisi e osservazione dell’Economia del Mare”, promosso da OsserMare – Osservatorio Nazionale dell’Economia del Mare del sistema camerale, in collaborazione con il Centro Studi Guglielmo Tagliacarne di Unioncamere. L’incontro si inserisce anche nel calendario delle celebrazioni della Giornata Nazionale del Made in Italy e si è aperto con un videomessaggio del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Ad inaugurare i lavori, i saluti istituzionali del Presidente di Assonautica Italiana e Si.Camera, Giovanni Acampora, del Sotto Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Amm. Sq. Giuseppe Berutti Bergotto, del C.V. (CP) Giuseppe Strano del Reparto Affari Giuridici e Servizi d’Istituto in rappresentanza del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera e del Capo Dipartimento per le Politiche del Mare, Amm. Sq. Pierpaolo Ribuffo.

Il workshop ha visto la partecipazione di 20 realtà rappresentative delle principali filiere dell’Economia del Mare, riunite attorno a un tavolo di lavoro per promuovere il confronto, la condivisione di dati e la collaborazione nell’analisi delle dinamiche del settore.

“Oggi vogliamo celebrare la Giornata Nazionale del Mare e la Giornata Nazionale del Made in Italy, mettendo al centro il valore della Blue Economy italiana”– ha commentato Giovanni Acampora, Presidente di Assonautica Italiana e Si.Camera –“ L’iniziativa, che si colloca all’interno del progetto Blue Forum 2025 Creare Valore Il Mare nell’anno del Giubileo, conferma l’impegno del sistema camerale nella valorizzazione dell’Economia del Mare come leva strategica per la competitività del Paese”.

Durante l’incontro è stato presentato ufficialmente il portale OsserMare – www.ossermare.org – un nuovo strumento dedicato al monitoraggio e all’analisi dei dati relativi all’economia del mare italiana.

Il Portale dell’Osservatorio Nazionale sull’Economia del Mare - OsserMare sviluppato insieme al Centro Studi delle Camere di Commercio G. Tagliacarne di Unioncamere, nasce con l’obiettivo di raccogliere, analizzare e monitorare i fenomeni socio-economici connessi all’economia del mare, attraverso la capacità di leggere e anticipare i profondi mutamenti in corso nei mercati e nella società. Uno strumento pensato per fornire informazioni utili a supportare le politiche pubbliche, le imprese, i centri di ricerca e tutti gli attori del sistema mare.

“Il portale OsserMare è uno strumento che mettiamo a disposizione di policy maker, centri studi e operatori del settore per un monitoraggio costante e aggiornato dell’economia del mare” - ha sottolineato Antonello Testa, Coordinatore nazionale dell’Osservatorio Nazionale sull’Economia del Mare OsserMare. “Il patrimonio di conoscenze costruito nel tempo attraverso il Rapporto Nazionale sull’Economia del Mare dal sistema camerale si arricchisce così di nuove attività di analisi e approfondimento”.

La XIII edizione del Rapporto Nazionale sull’Economia del mare sarà presentata al 4° Summit Nazionale sull’Economia del mare Blue Forum “Creare valore – Il Mare nell’anno del Giubileo” in programma in Unioncamere a Roma il 10 e 11 luglio 2025.