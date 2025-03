Al Consiglio regionale del Lazio presentato il progetto ‘Infragenerazionale di Media Education’

(Adnkronos) - Al consiglio regionale del Lazio è stato presentato ‘Infragenerazionale di Media Education”, progetto che coinvolge studenti e anziani del territorio municipale del Municipio VI, promosso dal Corecom, con la collaborazione del Municipio stesso, dell’Università di Tor Vergata e degli studenti dell’istituto Francesca Morvillo. Un progetto che ha visto la classe dividersi in due gruppi lavorare su temi distinti: l’uso disfunzionale della tecnologia e lo scambio intergenerazionale. “Un progetto presentato lo scorso giugno - spiega il presidente del consiglio regionale Antonello Aurigemma - che ha subito interessato il consiglio regionale: cercare di creare una rete fra ‘diversamente giovani’, che rappresentano la tradizione, cultura e le origini, ci aiuta a capire il presente e progettare il futuro è un valore indispensabile, fondamentale, soprattutto in un momento in cui stanno venendo meno i punti di riferimento valoriali. Altrettanto fondamentale - prosegue - è l’obbligo di gestire il progresso, non riusciremo a fermarlo”.

“Il frutto più importante di questo lavoro è stato l’arricchimento reciproco - afferma il rettore dell’Università di Tor Vergata, Nathan Levialdi Ghiron - dove il focus è stato quello di cogliere i rischi della tecnologia, come superarli e come fare tesoro dell’esperienza maturata. Esperienza che, sono convinto, i più giovani porteranno sempre con loro”. Per il presidente del VI municipio Nicola Franco, “il territorio ha bisogno di questi progetti. Farne come questo, diventa un punto di forza per parlare bene di noi e delle periferie. Qualsiasi miglioria portata su questi territori - conclude - vale dieci volte tanto rispetto agli altri territori del Paese”.