La stoccata di Cassano: "Conceicao giullare, non è credibile per i giocatori" - Video

Antonio Cassano sbotta contro Sergio Conceicao. Nell'ultima puntata di 'Viva el Futbol', su Twitch, l'ex attaccante della Nazionale è tornato sulla lite in campo tra l'allenatore rossonero e Davide Calabria, dopo il successo del Milan contro il Parma: "Conceicao, ti metti a fare il giullare col sigaro in bocca e cosa succede? Che poi accadono queste cose qua, che ti mandano a cag..." le parole di Cassano, nel suo format con Nicola Ventola e Lele Adani.

Poi l'aggiunta, continuando il suo attacco al mister portoghese: "Non hanno rispetto di te perché non sei credibile. Cosa vuole fare, il simpatico? Fai il giullare nello spogliatoio? Perfetto. Addirittura, un giocatore ti vorrebbe aggredire. Poi dice che chiedono scusa ed è tutto a posto, che è come un figlio...".

Cassano ha criticato in particolare l'atteggiamento di Conceicao dopo la vittoria del Milan in Supercoppa Italiana: "Io sono stato un giocatore, quando vedo un allenatore come Capello, che vinceva ed era inc***, perdeva ed era inc***. Ci sono allenatori credibili. Io quando dovevo fare una caz*** la facevo, ma pensavo alle conseguenze. Perché sapete che faceva Capello? Mi chiamava e mi metteva fuori rosa. Non in panchina o in tribuna, ma fuori rosa. E invece qua che succede? Si mettono delle regole, ma a 36 ore dalla partita i giocatori vanno a vedere il concerto. Quasi a dire: “'Sì, metti le regole. Ma non sei credibile, non me ne frega un ca*** di quello che fai...”.

Non è la prima volta che il Milan finisce nel mirino di Antonio Cassano. Solo poche settimane fa, era diventato per esempio virale il suo botta e risposta social con il numero 10 del Milan. Cassano aveva dato al portoghese della "pippa", mentre l'attaccante del Milan aveva replicato con un commento su X e le emoji del pagliaccio.