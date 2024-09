Micetti in cerca di pappa

A Torre Pellice in provincia di Torino, e più precisamente nel quartiere di Sanciò in Via Volta, c'ē una simpatica famigliola, composta da mamma gatta e tre gattini: uno bianco e nero, due neri. Tutti cercano focolare amorevole. Parlatene con Marina Flecchia , cell. 329 125 0191. O con me, cell.347 5785363. Facciamo girare liberamente, anche nei gruppi, finché si sistemano bene. Si accettano intanto volentieri pappe per mamma e cuccioli. Soprattutto umido. Grazie. Non ci sono foto perché I gatti sgattaiolano, rapidissimamente, in un trafficato cantiere edile.