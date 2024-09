ÉVANGILE DE DIMANCHE: LES GUÉRISONS DE JÉSUS AVEC GESTES ET PAROLES

En ce dimanche, les lectures convergent sur l'action de Dieu qui vient pour libérer son peuple de l'oppression. Le prophète Isaïe annonce les temps nouveaux où Dieu lui-même libérera les infirmités des sourds, des aveugles, des muets, des boiteux et rendra le désert en un jardin fleurissant. Les théories déterministes rejettent la prophétie et la révélation en considérant l'action de Dieu dans l'histoire comme un mythe, une utopie absurde. Cependant, la foi en la science ne cesse de nous décevoir car rien de ce monde ne se suffit et ne nous suffit. Dans l'Évangile, Jésus accomplit la prophétie en redonnant la santé au sourd-muet qui devient annonciateur de la bonne nouvelle. La seconde lecture nous interdit de tomber dans le favoritisme qui divise le peuple de Dieu.

1. S'OUVRIRONT LES OREILLES DES SOURDS ET LE DÉSERT FLEURIRA.

Dans la première, lecture le prophète Isaïe donne un message d'espérance au peuple accablé de souffrance.

"Alors le boiteux bondira comme un cerf, et la bouche du muet criera de joie; car l'eau jaillira dans le désert, des torrents dans le pays aride". Tous les verbes sont conjugués au futur, ce qui crée le comportement d'attente de Dieu qui vient réaliser ces promesses. Il n'y a pas un mal plus insupportable pour un peuple et pour un individu que celui d'être privé futur promettant. Sans avenir riche d'espérance, il n'y a pas de présent vécu dans la joie et dans l'espérance.

Cette prophétie d'Isaïe est différente des théories eschatologiques pleines d'illusions, comme l'idéalisme qui rêve l'unité du réel et du rationnel au terme de l'histoire selon Hegel. Karl Marx, même s'il critique Hegel tombe dans la même illusion en annonçant "un grand soir", quand tous seront égaux, après la lutte sanglante des classes. Le lendemain qui chante n'a fait que révéler le désenchantement du monde. Le projet de paix perpétuelle de Kant (1795) s'est montré irréalisable dans notre monde où l'absence de guerre n'est que l'acalmie pour passer à une autre guerre plus atroce que jamais. Auguste Comte dans sa théorie du positivisme, croyait que la science allait résoudre tous les problèmes humains.

Sans tarder, avec son expérience de dépression jusqu'à tenter de se suicider, il a compris que l'existence humaine n'est pas un problème à résoudre sur papier. L'homme est un mystère qui exige la compréhension et l'amour selon Gabriel Marcel.

Au contraire, le message du prophète est plus réaliste et vrai, puisque il est le porte-parole de Dieu. Il annonce l'avenir promettant qui sera accompli par Dieu lui-même par son Fils. Jésus ne nous enseigne pas la "fuga mundi" devant les difficultés. Il ne dit pas que dans ce monde présent il n'y aura plus d'affamés, de sans logis, de malades, de guerres. Ses miracles de guérison sont des signes messianiques qui manifestent que le règne de Dieu est déjà-là.



2. EFFETA! OUVRE-TOI.

Jésus dans ce miracle intervient d'une manière surprenante pour redonner la joie au sourd-muet.Toute sa vie sur terre est la réalisation de ce programme de libération des coeurs brisés. Dans l'Évangile de Marc, le sourd-muet retrouve sa santé. Il entend et parle. Cette action salvifique comporte deux étapes à savoir le regard fixé au ciel et "l'effata" qui veut dire, "Ouvre-toi"! Il introduit ses doigts dans les oreilles et met sa salive sur la langue du muet. La façon dont procède Jésus est inhabituelle et insolite. Ces gestes de toucher les oreilles, d'introduire sa salive dans la bouche, son regard vers je ciel et son soupir sembleraient à une forme de magie. Pourtant, le Fils de Dieu révèle que tout en lui est divin au service de notre salut. Ces gestes n'expriment rien d'autre que l'attention, l'amour, la volonté de sauver, la miséricorde et la proximité de Dieu au milieu de nous. Jésus lève les yeux au ciel en priant(Jn17,1), en rendant grâce au Père (Jn11,41), en multipliant le pain (Mt14,19) et en guérissant le sourd-mue.

Dans cet acte de guérison, il y a l'unité de la parole, de la communion avec le Père qui l'a envoyé et du geste de toucher la personne vulnérable. Aussitôt guérie, la personne bénéficiaire de la miséricorde de Dieu ne peut plus se taire. Combien de fois nous devenons sourds à la parole qui nous invite à la conversion? Souvent nous attrapons le mutisme quand il s'agit de rendre témoignage à la vérité et éloquents quand nous proférons des paroles mauvaises, des poètes dans les insultes, médisances et mensonges. La situation de la surdité spirituelle peut s'observer dans le comportement rigide et inflexible.



3. LA COMMUNAUTÉ PNEUMATIQUE ET THÉRAPEUTIQUE

Au moment où Jésus passe sur les routes et les avenues de nos cités, la communauté va à sa rencontre en lui apportant le sourd-muet. Voici les paroles de Marc: "Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la difficulté à parler, et supplient Jésus de poser la main sur lui". Cette sensibilité de la communauté est riche d'enseignement dans notre monde marqué par l'indifférence, l'individualisme et l'égoisme surtout dans nos villes et les grandes métropoles.

Les gens peuvent vivre dans un même quartier sans se connaître et par là sans se parler. Nous nous rencontrons à la messe et après, chacun vit sa foi d'une manière privée si ce n'est pas d'une manière égoiste. La nouvelle évangélisation devrait renforcer la pastorale de relation, de proximité afin de passer de la masse à la communauté que Bonhoeffer appelle "communauté pneumatique" qui devient aussi thérapeutique.

Dans son discours sur le pardon et la réconciliation, Jésus soutient les petites communautés en disant:"Là où deux ou trois sont réunis ensemble en mon nom, je suis au milieu d'eux".



4. PRIÈRE

Accorde à nos communautés la grâce de l'attention aux nécessiteux et le courage de les porter à toi.

Brise notre égoisme, que notre charité soit inventive, pour ta plus grande gloire et le salut de nos frères et soeurs, amen.



Bon dimanche frères et soeurs

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera