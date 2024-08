Si fa presto a dire mi prendo un cane, ma...

Torna il percorso formativo per giovani proprietari di cani.

Il CELVA, in collaborazione con la Regione Autonoma Valle d’Aosta, l’AUSL della Valle d’Aosta e l’Ordine dei Medici veterinari della Valle d’Aosta, organizza la seconda edizione del corso di formazione dedicato ai piccoli proprietari di cani. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito della Convenzione per il controllo del randagismo e la protezione degli animali da affezione sul territorio regionale, valida per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.

Il percorso, articolato in 4 incontri a partire dal 14 settembre 2024, è rivolto ai bambini dai 6 agli 11 anni. L’obiettivo principale è quello di sviluppare una maggiore conoscenza del cane, fornendo ai partecipanti nozioni utili e facilmente applicabili nella vita quotidiana. In un’ottica di prevenzione degli incidenti, i giovani iscritti avranno l’opportunità di entrare in contatto diretto con i cani in un ambiente sicuro e protetto.

Le docenti del corso, Alice Crepaldi e Elena Chatel, entrambe esperte nella promozione della corretta relazione tra uomo e animale, combineranno teoria e pratica attraverso un approccio ludico pensato appositamente per i bambini. Grazie a questo metodo, i piccoli partecipanti potranno apprendere divertendosi, interiorizzando concetti fondamentali per una convivenza serena e sicura con i loro amici a quattro zampe.

Il calendario degli incontri prevede:

Sabato 14 settembre 2024, dalle 10:00 alle 12:00, presso la sala Colonna de La Pépinière di Aosta: Conoscere il cane: comportamento e benessere

Sabato 21 settembre 2024, dalle 10:00 alle 12:00, presso la sala Colonna de La Pépinière di Aosta: Educazione civica cinofila: sensibilizzazione dei giovani cittadini verso il rispetto delle regole

Sabato 28 settembre 2024, dalle 10:00 alle 12:00, presso la sala Colonna de La Pépinière di Aosta: Convivere in sicurezza: linguaggio e relazione corretta

Sabato 5 ottobre 2024, dalle 14:00 alle 18:00, presso l'Arena Croix Noire di Aosta: Attività da svolgere insieme: educazione e gioco

L’iscrizione al corso è gratuita, ma i posti sono limitati a 20 partecipanti. Per iscriversi, è necessario compilare il form disponibile al seguente link: https://bit.ly/3o0F8xM.

Questo corso rappresenta un’importante opportunità per i giovani di imparare a interagire con i cani in modo consapevole e rispettoso, ponendo le basi per una relazione equilibrata e felice con i loro animali.

Adottare un cane è una scelta che riempie la vita di gioia, ma richiede anche una preparazione adeguata e una consapevolezza che va oltre l'amore per gli animali. Quando si decide di accogliere un cane nella propria casa, è fondamentale comprendere che questa decisione porta con sé una serie di responsabilità che influenzano la quotidianità, le abitudini e, soprattutto, il benessere dell'animale.

La prima cosa da considerare è il tempo. Un cane non è un peluche che resta in un angolo quando si è occupati. Ha bisogno di attenzioni costanti, passeggiate quotidiane, gioco, e interazione sociale. La sua felicità dipende in gran parte dal tempo che gli dedichiamo. Non si tratta solo di portarlo fuori per i bisogni, ma di garantire che riceva stimoli mentali e fisici adeguati. La noia e la solitudine possono portare a comportamenti indesiderati come l'abbaiare continuo, il mordicchiare mobili o l'ansia da separazione.

Accogliere un cane implica anche un impegno economico. Tra cibo di qualità, cure veterinarie, accessori, e possibili emergenze, i costi possono essere significativi. È importante essere pronti a sostenere queste spese, garantendo al cane una vita sana e serena. Le visite veterinarie regolari non sono un optional, così come i vaccini, i trattamenti antiparassitari, e una corretta alimentazione.

Un altro aspetto cruciale è la gestione delle proprie aspettative. I cani, come gli esseri umani, hanno personalità uniche e non sempre si comportano come ci si aspetta. Alcuni cani possono essere più indipendenti, altri più affettuosi, e altri ancora più ansiosi o territoriali. Bisogna essere pronti ad accettare il cane per quello che è, con i suoi pregi e i suoi difetti, e a lavorare con pazienza per correggere eventuali comportamenti problematici. La formazione e l'educazione sono fondamentali per costruire una relazione equilibrata e serena. Rivolgersi a un educatore cinofilo può fare la differenza, specialmente se si incontrano difficoltà nella gestione del cane.

La convivenza con un cane richiede anche un adeguamento della casa e delle abitudini. Non tutti i cani possono vivere in piccoli appartamenti, e non tutti gli ambienti domestici sono sicuri per un animale. Bisogna valutare se si dispone dello spazio necessario e se la casa è a prova di cucciolo, con attenzione a possibili pericoli come oggetti che potrebbero essere ingeriti o spazi da cui potrebbe fuggire. Anche le abitudini personali, come i viaggi o l'organizzazione della giornata, devono essere ripensate per includere il cane. Non si può semplicemente partire per il weekend senza aver pianificato chi si occuperà dell'animale.

Infine, è fondamentale ricordare che un cane è un impegno a lungo termine. La loro vita, che può durare dai 10 ai 15 anni o più, deve essere considerata nel contesto delle proprie previsioni future. La decisione di adottare un cane non deve mai essere presa alla leggera, influenzata da un momento di entusiasmo o dalla voglia di avere una compagnia temporanea. Deve essere una scelta consapevole, basata sulla volontà di garantire a quell'animale una vita serena e felice per tutta la sua durata.

In conclusione, convivere con un cane è un'esperienza arricchente che richiede però preparazione, responsabilità e dedizione. Prima di compiere questo passo, è essenziale riflettere seriamente su ciò che comporta, per evitare che l'adozione si trasformi in un errore, sia per noi che per il cane. Solo con la giusta consapevolezza e preparazione si può costruire una relazione appagante, fondata sul rispetto reciproco e sull'amore incondizionato.