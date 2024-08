La Fondation Barry fa grandi passi

Il cantiere del Parco tematico Barryland a Martigny (cantone svizzero Vallese) ha di recente raggiunto un importante traguardo nella realizzazione del suo nuovo edificio a forma di impronta di zampa di cane. La costruzione in calcestruzzo dell’edificio centrale è stata completata, segnando così un significativo passo avanti, in linea con i piani di questo ambizioso progetto. I locali dell’attuale museo e del Café de Barry saranno chiusi dal 7 ottobre per lavori di ristrutturazione. Non solo, a dieci mesi dall’apertura, la Fondation Barry ha una nuova Direttrice, la vallesana Mélanie Glassey-Roth.



I lavori di sterro e gli scavi del sito sono iniziati un anno fa e nel gennaio 2024 è stata posata la prima pietra della costruzione. Le imprese appaltatrici hanno lavorato a ritmo serrato durante tutti questi mesi per portare avanti questo particolare progetto poiché, ad esempio, le pareti dell’edificio sono per lo più curve. Per garantire un elevato livello di qualità sono state scelte, e sapientemente utilizzate, delle casseforme speciali. L’edificio a forma di impronta di zampa di cane si sviluppa ora su due piani e offrirà ai visitatori del parco una superficie di 2400 m2, per un’estensione di 22'000 m2. La prossima tappa consisterà nella posa in opera del tetto, un capolavoro architettonico con una campata di 68 metri senza alcun supporto. All’inizio del 2025 inizierà la realizzazione della scenografia. Il pubblico potrà vivere un’esperienza immersiva in spazi esposizione moderni e ludici entro la fine di giugno 2025.



Il prossimo 7 ottobre il Café de Barry chiuderà provvisoriamente i battenti, in contemporanea con l’attuale museo, per consentire i lavori di ristrutturazione. Si volta così una pagina nella storia di questo museo! Per gli assidui frequentatori, da metà gennaio fino al termine dei lavori, sarà aperto un ristorante provvisorio al CERM di Martigny. I nuovi spazi, le sale per conferenze e un nuovissimo ristorante verranno inaugurati contemporaneamente al nuovo parco, situato proprio accanto.



La Fondation Barry designa una nuova Direttrice





Il Consiglio di fondazione ha nominato Mélanie Glassey-Roth nuova Direttrice della Fondation Barry. Entrerà in carica il 10 settembre 2024, succedendo così al Presidente Jean-Maurice Tornay, che dal 2019 ricopriva anche la carica di Direttore. A seguito di un rigoroso processo di selezione, è stata scelta per prendere le redini in un momento chiave, ovvero a dieci mesi dall’inaugurazione del nuovo Parco tematico Barryland. Vantando una solida esperienza professionale, economista aziendale SUP nelle professioni alberghiere e dell’ospitalità con un Bachelor of Science presso la Scuola Alberghiera di Losanna, ha lavorato in diversi prestigiosi hotel della Svizzera romanda. La candidatura di Mélanie Glassey-Roth si è distinta in modo particolare per le sue competenze in materia di ospitalità e gestione di team. Le sue abilità personali, sociali e manageriali sono tutte qualità che metterà al servizio della Fondation Barry e del nuovo parco. Jean-Maurice Tornay, Presidente della Fondation Barry e del Comitato direttivo per la costruzione del Parco tematico Barryland, si rallegra della nomina di questa vallesana e si augura di poter lavorare con lei in futuro.