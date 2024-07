Luce e gas, con uBroker crescono risparmio e clienti soddisfatti

Prosegue l’ascesa della multiutility company piemontese che quest’anno ha festeggiato 10 anni di attività. Nata come start-up innovativa e configuratasi nel tempo come punto di riferimento nel campo dell’erogazione di luce e gas per forniture a uso domestico, privato e per PMI, oggi ‘uBroker Spa’ guarda al futuro con sempre più entusiasmo, vigore e fiducia.

Un cammino contraddistinto da innovazione, ricerca, sperimentazione, pionierismo e visione, che ha condotto a numeri in costante crescita che abbracciano la filosofia dell’impresa. I due imprenditori Cristiano Bilucaglia e Fabio Spallanzani hanno, infatti, puntato tutto sul principio etico della redistribuzione economica della ricchezza.

Questo aspetto, poiché applicato in un campo che costituisce una voce di spesa importante nel budget annuale di singoli e famiglie, si fa ancora più fondamentale.

L’idea, vincente e unica nel suo genere, oggetto di numerose imitazioni, si chiama Zero e per prima contribuisce ormai da un decennio all’azzeramento delle fatture mensili con un incremento progressivo del risparmio delle famiglie.

Sono queste le premesse che, al 30 giugno, al termine del primo semestre 2024, hanno portato uBroker ad attestarsi su livelli qualitativi e quantitativi in grado di fare la differenza sia a livello di bilancio, che soprattutto nei rapporti con i clienti.

Ammontano a oltre 4,4 mln le bollette complessivamente emesse, di cui +2,8 milioni per l’elettricità e +1,6 milioni per il metano. Più di 290mila i clienti hanno deciso di affidarsi con piena soddisfazione a uBroker Spa per le proprie esigenze energetiche. Altrettanto rilevanti e contestualmente impattanti gli sconti emessi in bolletta: più di 46 milioni. Ebbene sì, 46 milioni di euro sono tornati nelle tasche dei cittadini e decine di migliaia di loro ricevono gratuitamente energia ogni mese.

Risultati significativi, irrobustiti da un aumento delle risorse umane impiegate che a oggi ammontano a più di 80 dipendenti, pari a quasi il 50% in più rispetto allo stesso periodo del 2023.

"La soddisfazione del cliente è la nostra priorità assoluta. Crediamo in un modello di sviluppo basato su competenza, merito e opportunità, che ci permette di crescere e condividere i risultati con i nostri utenti più fedeli. Insieme, costruiamo una comunità unita da valori condivisi, all'insegna del risparmio e della sostenibilità", afferma Cristiano Bilucaglia, Presidente di uBroker Spa.

Maggiori informazioni sul sito www.ubroker.it