Quattro zampe in cerca di casa

Dall'Arca di Piera onlus, Via Valgioie 39, località Prabernasca, Rivalta (To).

Tanti amici ci attendono, ansiosi di essere adottati da famiglie fedeli. Tra loro, segnaliamo con affetto: il bellissimo Poirot, un bel meticcio di taglia media, pelo lungo. Classe 2022, in struttura dal 2023. Buono, sano e socievole. Parlate di lui con Franca, cell. 335 421007.

Zeus, maestoso rottweiler, pura razza, classe 2017, in struttura dal 2022. Ha bisogno di molto amore, tanto rispetto e giusto spazio. Meglio se in una casa con giardino, dove non deva convivere con altri animali. Buono e socievole. Chiedete di lui a Claudia, cell. 338 3837404.