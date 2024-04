Almanach de mardi 9 avril saint Gauthier (Walter)

LE MESSAGER RICORDA sainte Julie

La Chiesa celebra San Demetrio di Tessalonica Martire

Martire cristiano di cui si hanno scarse notizie storiche, è uno dei santi più venerati in Oriente, secondo solo a San Giorgio. La sua memoria è celebrata in diverse date e luoghi: il 26 ottobre dalle Chiese Ortodosse, il 9 aprile e l'8 ottobre dal Martirologio Romano, e il 25 e 26 ottobre dal Calendario Palestino-georgiano del Sinaiticus 34. La città di Sirmio in Pannonia è il luogo più probabile del suo martirio, avvenuto forse prima del V secolo. Il culto di San Demetrio si diffuse a Tessalonica dopo il V secolo, diventando la città il nuovo centro di devozione e attrazione per pellegrini. La "passio" del santo, nata nel corso dei secoli, lo descrive come cittadino di Tessalonica, arrestato e giustiziato per la sua fede.

