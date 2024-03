LIBRARTE: Federico Corrao – Singing Teacher ti insegna a cantare

Federico Corrao è un insegnante di canto, le cui lezioni si basano essenzialmente sull’equilibrio vocale, con il fine di migliorare l’estensione vocale con flessibilità, resistenza e naturalezza. La sua tecnica vocale proviene dall’Institute for Vocal Advacement, una Tecnica Americana del Mix, studiata per trovare molta più libertà vocale e per cantare con meno pesantezza, senza togliere la resistenza. Questi risultati si ottengono trovando un equilibrio tra flusso d’aria e resistenza muscolare intrinseca, con una postura laringea a riposo.

Federico è convinto che il canto sia uno strumento che tutti possono adempiere, perché non c’è bisogno di essere dei cantanti pronti per cominciare a praticare, ma con la pratica anche chi è all’inizio può avere delle grandi soddisfazioni.

LEZIONI DI CANTO IN STUDIO A PADOVA in Zona San Carlo

Le lezioni in presenza sono ottime se si vuole raggiungere i propri obiettivi di canto.

Le lezioni sono personalizzate per ogni singolo studente. Per favorire una crescita efficace, si lavorerà principalmente risolvendo le difficoltà che si hanno, perfezionando così il canto nel migliore dei modi.

Il suo approccio didattico permetterà di poter vedere i risultati già dalla prima lezione, riuscendo a cantare con meno costrizioni e più fluidità.

LEZIONI DI CANTO ONLINE

Le lezioni di canto online sono eseguite in alta qualità, efficaci quanto quelle in presenza. L’unica cosa di cui hai bisogno per effettuarle sarà una connessione internet.

Per prenotarle basterà contattare Federico per fissare insieme un appuntamento che possa andare bene per entrambi. Le lezioni potranno essere effettuate con Zoom o se si preferisce con Skype.

La prima lezione è gratuita. Per avere informazioni sul costo di ogni lezione consultate il sito Web: www.federicocorrao.com oppure vi potete rivolgere ai seguenti contatti:

Mail: info@federicocorrao.com

WhatsApp: +39 345 977 1119.

Facebook e Instagram: Federico Corrao – Singing Teacher