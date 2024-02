Papa Francesco, serve più impegno per tutelare i lavoratori

"Papa Francesco desidera rinnovare l’appello alla sicurezza sui luoghi di lavoro auspicando un maggiore impegno di quanti hanno la responsabilità di tutelare i lavoratori". É scritto nel telegramma che il cardinale Segretario di Stato Vaticano ha inviato a nome del papa al cardianle Giuseppe Betori, arcivescovo metropolita di Firenze.

"Informato del tragico incidente nel cantiere di un supermercato avvenuto ieri mattina a firenze, che ha provocato la morte di alcuni operai ferendone altri, il Santo Padre incarica vostra eminenza di esprimere ai familiari delle vittime sentimenti di vicinanza e cordoglio insieme alla sua piú viva partecipazione al dolore dell’intera cittadina" si legge nel testo che si conclude poi con il grazie per "coloro che si stanno adoperando nelle operazioni di soccorso".

L'incidente che ha sconvolto Firenze e posto ancora in luce la questione della sicurezza sul lavoro, ha fatto almeno 4 vittime per il cedimento di una struttura in cemento armato si cui era in corso la costruzione.