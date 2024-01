LIBRARTE: L’Homo Marketing di Alessandro Fort

Novità libro

Opera curata e garantita da Storie di Libri

Chi è l’Homo Marketing?

È l’involuzione dell’essere umano, il prodotto di un mondo nel quale si viene trascinati da un ritmo frenetico e da una vita in continuo movimento, come se mancasse sempre il tempo. Un vortice che omogeneizza cose, eventi e persone, impedendo alle prime di conservare il loro valore, agli accadimenti di costituire un esempio per il futuro e agli individui di rappresentare quanto li dovrebbe distinguere.

Lo psicologo e scrittore Alessandro Fort, dopo un’attenta riflessione rispetto al suo scritto, si esprime in questo modo presentando il suo libro:

“Scrivere queste pagine è stato complesso. Le argomentazioni trattate ne potevano aprire altre, che a loro volta si sarebbero dilungate così tanto da farmi intraprendere un’impresa più grande delle mie possibilità. Le ripetute modifiche, i tagli, le integrazioni e i cambi di rotta mi hanno accompagnato in un miscuglio di entusiasmo, delusioni, dubbi e speranze propri del voler approfondire ciò che ritengo essere condiviso da pochi. Ma dal momento in cui è nata in me una nuova consapevolezza, non ho saputo né voluto trattenermi.

Mi sono chiesto: sarà mai possibile fare qualcosa? E soprattutto: come si spiega che l’intelligenza della gente, oggi, sia così inibita? Analizzando l’etimologia della parola ho scoperto che “intelligente” deriva dal latino intellĭgens, participio presente del verbo intellĭgĕre, composto da inter che significa “tra” e legĕre che significa “scegliere”. Intelligente, dunque, vuol dire “capace di scegliere fra differenti possibilità”. Ed è proprio la libertà di scelta che intendo promuovere, una libertà negata dal dominio sempre più invadente e subdolo da parte del marketing, che si ripercuote in ogni aspetto della nostra vita.

L’idea di realizzare il libro è una conseguenza di quello che un giorno mi venne spontaneo fare nel bel mezzo della folla. Allora mi sembrò un atto di coraggio, ma a distanza di tempo sono giunto alla conclusione che fu semplicemente sopravvivenza. Ti chiedo pertanto di seguirmi fiducioso tra le pagine, per scoprire cosa mi accadde quel lunedì mattina su un marciapiede e comprendere il motivo della mia reazione”.

Link di acquisto:

Amazon.it: Homo Marketing - Fort, Alessandro - Libri