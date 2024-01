Almanach de mardi 23 janvier sainte Emérencienne

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Domenica 21 – Sabato 27 gennaio

Roma – Visita ad Limina Apostolorum

Lunedì: S. Messa nella Basilica di San Pietro e Incontri con i Dicasteri per i Laici, la Famiglia e la Vita; per il Servizio dello Sviluppo umano integrale; per la Dottrina della Fede

Martedì: S. Messa nella Basilica di San Giovanni in Laterano e Incontri con i Dicasteri per i Vescovi; per la Cultura e l’Educazione

Mercoledì: S. Messa nella Basilica di Santa Maria Maggiore e Incontri con i Dicasteri per l’Evangelizzazione; per gli Istituti di Vita consacrata e le Società di Vita apostolica; per il Clero; per la Comunicazione

Giovedì: Incontro con il Santo Padre

Venerdì: Incontri con la Segreteria generale del Sinodo; il Dicastero per il Culto divino e la Disciplina dei Sacramenti; la Segreteria di Stato e S. Messa nella Basilica di San Paolo fuori le Mura.

Domenica 28 gennaio

Chiesa parrocchiale di Introd – 11.00

S. Messa per la Festa patronale e la Dedicazione del nuovo Altare

Lunedì 29 gennaio

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30 -14.00

Incontro di formazione del Clero

Martedì 30 gennaio

Aosta, Porta Pretoria – ore 8.00

Benedizione della Fiera di Sant’Orso e visita agli Espositori

Chiesa Collegiata dei Santi Pietro e Orso – ore 18.00

S. Messa “degli Artigiani”



LE MESSAGER RICORDA sainte Emérencienne

La Chiesa celebra Sant' Emerenziana Martire

Secondo un racconto della passione di sant'Agnese, Emerenziana era tra i fedeli che parteciparono ai funerali della giovane martire. Un'improvvisa aggressione da parte di pagani fanatici disperse i cristiani accorsi per accompagnare Agnese alla sepoltura. Emerenziana, invece di fuggire, apostrofò coraggiosamente gli assalitori, finendo però lapidata. I genitori di sant'Agnese ne seppellirono il corpo nei pressi sui limiti della loro proprietà. Purtroppo il racconto non è attendibile. Gli unici elementi del racconto relativi a Emerenziana sono il nome della santa, il suo martirio, quale che ne sia stata la forma, la sua sepoltura nei pressi del sepolcro di sant'Agnese.

Il sole sorge alle ore 8,04 e tramonta alle ore 17,20

“La guerra è la negazione di ogni diritto, e un grave affronto all'umanità. Coloro che fanno la guerra sono in contraddizione con Dio, con il desiderio di Dio”. (Papa Francesco)”.