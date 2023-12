CSEN AOSTA: “E’ Ora, 2° edizione 2022 - 2024”, la riforma dello sport e del terzo settore

Sabato 16 dicembre 2023, si terrà ad Aosta un Convegno, ad ingresso gratuito, sulla riforma dello Sport e del Terzo Settore e le ultime novità riguardanti il lavoro sportivo.

Un importante appuntamento per il mondo associativo in un momento di grandi cambiamenti

A che punto siamo con la riforma dello sport? A che punto siamo con la riforma del terzo settore? A queste e altre domande è orientato l’importante convegno che si terrà presso la sala conferenze di Aosta Working Space in Regione Borgnalle 10/L ad Aosta

Organizzato da C.S.E.N, Centro Sportivo Educativo Nazionale, comitato regionale di Aosta, avrà tra gli obbiettivi l’elaborazione del cambiamento in atto per non arrivare impreparati. Sarà un momento importante per chiarire molti aspetti di un settore che riguarda lo sport di base, la socialità e l’integrazione.

La Partecipazione sarà gratuita per tutte le associazioni previa prenotazione.





PROGRAMMA:

Ore 08.45 Registrazione Partecipanti

Ore 09.00 Saluti di Benvenuto da parte del Commissario CSEN Valle d’Aosta, Mauro Benedetti

Intervento del Dott. Piero Paolo Marchiando, Commercialista iscritto all’ODCEC di Aosta

Intervento del Dott. Luca Prevedini, consulente del lavoro Aosta

Per Informazioni e prenotazione contattare la segreteria al numero 3289219974 oppure all’indirizzo email: csenvalledaosta@gmail.com