Apertura comprensorio La Thuile slitta al 2 dicembre

Il mese di novembre era iniziato sotto i migliori auspici dal punto di vista meteorologico per gli impianti a fune di La Thuile: copiose nevicate avevano vestito il paese e tutto il comprensorio di un abito già decisamente invernale.

L’apertura fissata al 25 novembre sembrava quindi un obiettivo decisamente raggiungibile, avendo peraltro un buon innevamento anche sulle piste di rientro.

Tuttavia le copiose piogge della scorsa settimana, che hanno raggiunto il punto più alto del comprensorio e sono perdurate per parecchio tempo, hanno compromesso la condizione del manto nevoso anche in quota, e le temperature decisamente elevate fino a 3.000 mt degli ultimi giorni hanno reso impossibile l’innevamento artificiale tramite cannoni.

Pertanto si è reso necessario prendere la decisione di spostare l’apertura al 2 dicembre, sempre che le condizioni di innevamento siano adeguate.

Il comprensorio aprirà in ogni caso in maniera parziale, come già previsto, poiché il collegamento con il versante francese sarà aperto dalla metà di dicembre; pertanto nel primo periodo di apertura sarà applicata una tariffa promozionale.

Per aggiornamenti riguardo la previsione di apertura degli impianti, si invita a seguire il sito lathuile.it, sul quale verranno tempestivamente inserite tutte le novità.