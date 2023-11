In pista per la Coppa del Mondo, i professionisti della montagna impegnati sulla “Gran Becca”

Le due categorie hanno accolto con grande soddisfazione l’opportunità di essere in pista al fianco degli organizzatori di Matterhorn Cervino Speed Opening, una vetrina per l’intera Valle d’Aosta.

I maestri di sci saranno presenti con una cinquantina di unità: in pista gli aspiranti del corso di sci alpino, mentre i coetanei dello sci di fondo collaboreranno nell’area dello stadio. Lungo la “Gran Becca” anche una trentina di allenatori con esperienza nell’ambito delle competizioni, impegnati da oltre un mese nella preparazione del pendio.

Il Soccorso Alpino Valdostano, con i suoi tecnici, sarà invece impegnato lungo la Gran Becca, pronto a intervenire in caso di necessità al fianco di medici e infermieri dell’Asl della Valle d’Aosta. La macchina della sicurezza - circa 50 professionisti - sarà interamente gestita dall’Italia, con il coordinamento del dottor Luca Cavoretto (responsabile del 118) e di Paolo Comune (direttore del Soccorso Alpino Valdostano).

Dunque una grande opportunità per le due categorie, che considerano questo evento come una importante iniziativa per promuovere nel mondo la Valle d’Aosta e e una occasione per attrarre nuova clientela grazie anche alle immagini di una località innevata alla perfezione già a inizio novembre.