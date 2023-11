Almanach de samedi 4 novembre Saint Charles Borromée

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO LOVIGNANA

Venerdì 3 – Mercoledì 8 novembre

Lourdes

Partecipazione all’Assemblea Generale dei Vescovi francesi

Giovedì 9 novembre

Monastero Regina Pacis – mattino

S. Messa e incontro con la Comunità

Vescovado – pomeriggio

Udienze

Venerdì 10 novembre

Vescovado – mattino

Udienze

Area megalitica di Saint-Martin – ore 15.00

Partecipazione alla cerimonia di apertura

dell’Area megalitica di Aosta

Curia vescovile – ore 18.45

Riunione della Segreteria del Consiglio pastorale diocesano

Sabato 11 novembre

Cattedrale – Pont Suaz – ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Seminario – ore 15.00

Partecipazione all’incontro degli Operatori della carità

Chiesa Collegiata di Sant’Orso – ore 18.30

S. Messa con gli Operatori della carità

accolti nella celebrazione parrocchiale

Domenica 12 novembre

Chiesa parrocchiale di Valpelline – ore 10.30

S. Cresime per l’Unità parrocchiale

Lunedì 13 – Giovedì 16 novembre

Assisi

78a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale italiana

Venerdì 17 novembre

Vescovado – mattino

Udienze

Domenica 19 novembre

Chiesa parrocchiale di Gressan – ore 10.30

S. Cresime per l’Unità parrocchiale

Cattedrale ore 18.00

S. Messa con le cantorie della Diocesi per la Festa di S. Cecilia

Lunedì 20 novembre

Priorato di Saint-Pierre – ore 9.30 – 13.00

Incontro di Formazione del Clero

Priorato di Saint-Pierre – ore 14.00

Riunione del Collegio dei Consultori

Seminario – ore 17.30

Consulta diocesana delle Aggregazioni ecclesiali

Martedì 21 novembre

Cattedrale – ore 10.00

S. Messa in onore di Maria S.ma Virgo Fidelis

Patrona dell’Arma dei Carabinieri

Seminario – ore 18.00

Riunione degli uffici pastorali diocesani

Giovedì 23 novembre

Vescovado – mattino e pomeriggio

Udienze

Venerdì 24 novembre

Chiesa parrocchiale di Saint-Vincent – ore 20.30

Veglia d’Avvento con i giovani

Sabato 25 novembre

Chiesa parrocchiale di Arvier – ore 15.00

S. Cresime per l’Unità parrocchiale di Introd, Rhêmes-Notre-Dame, Rhêmes-Saint-Georges e Valsavarenche

Domenica 26 novembre

Chiesa parrocchiale dell’Immacolata – ore 10.30

S. Cresime

Lunedì 27 novembre – venerdì 1° dicembre

Spotorno

Esercizi spirituali della Conferenza episcopale piemontese

LE MESSAGER RICORDA Saint Hubert

La Chiesa celebra Saint Charles Borromée

Nato nel 1538 nella Rocca dei Borromeo, sul Lago Maggiore, era il secondo figlio del Conte Giberto e quindi, secondo l'uso delle famiglie nobiliari, fu tonsurato a 12 anni. Studente brillante a Pavia, venne poi chiamato a Roma, dove venne creato cardinale a 22 anni. Fondò a Roma un'Accademia secondo l'uso del tempo, detta delle «Notti Vaticane». Inviato al Concilio di Trento, nel 1563 fu consacrato vescovo e inviato sulla Cattedra di sant'Ambrogio di Milano, una diocesi vastissima che si estendeva su terre lombarde, venete, genovesi e svizzere. Un territorio che il giovane vescovo visitò in ogni angolo, preoccupato della formazione del clero e delle condizioni dei fedeli. Fondò seminari, edificò ospedali e ospizi. Utilizzò le ricchezze di famiglia in favore dei poveri. Impose ordine all'interno delle strutture ecclesiastiche, difendendole dalle ingerenze dei potenti locali. Un'opera per la quale fu obiettivo di un fallito attentato. Durante la peste del 1576 assistette personalmente i malati. Appoggiò la nascita di istituti e fondazioni e si dedicò con tutte le forze al ministero episcopale guidato dal suo motto: «Humilitas». Morì a 46 anni, consumato dalla malattia il 3 novembre 1584.

Il sole sorge alle ore 7,05 e tramonta alle ore 17,22

“Per fare la pace ci vuole coraggio, molto di più che per fare la guerra. Ci vuole coraggio per dire sì all'incontro e no allo scontro; sì al dialogo e no alla violenza; sì al negoziato e no alle ostilità; sì al rispetto dei patti e no alle provocazioni; sì alla sincerità e no alla doppiezza”. (Papa Francesco)”.