LA VIGNETTA DELLA SETTIMANA: VIGNETTA FAI DA TE Umoristi per un giorno

Travolti da un brain storming creativo, non riuscendo a scegliere, chiediamo a voi quale sarebbe la miglior battuta per il disegno. Fatecelo sapere:

A) “I soldi per le olimpiadi di Milano/Cortina finiranno in Svizzera per le piste di Bob”.

“ Del resto il governo lo aveva detto che avrebbe finanziato dei progetti per aiutare gli extracomunitari a casa loro”.

B) “Molte gare delle olimpiadi 2026 si faranno in Svizzera”.

“Forse perché la figlia della Meloni si chiama Ginevra?”.

C) “I giochi olimpici del 2026 si faranno in Lombardia, Veneto e Austria”.

“ Manca Francesco Giuseppe e hanno rifatto l’Impero asburgico”.