LIBRARTE: “D'invisibile è tessuto l'amore” è la nuova raccolta poetica di Luigina Parisi

La poesia arriva senza chiedere permesso e pretende di esistere, ignorando ogni forma di modestia. Sa renderci semplici manovali della parola, ubbidienti a ciò che ci attraversa, anche se non sappiamo da dove essa arrivi e dove ha intenzione di andare.

Vivere non è solo soddisfare i bisogni primari né assecondare quelli imposti dai media. Vivere è provare sentimenti e saperli riconoscere, tessere empatia e saperla gestire, è navigare dentro sé, esplorare il mondo e saperlo vedere. E per tutto questo occorre un bagaglio cospicuo di vocaboli, per restare umani e non farci ingurgitare da un meccanismo infernale che ci vuole solo consumatori. Le parole, quelle vere, organizzate in storie o in versi portano messaggi, si prendono cura dei nostri aspetti pulsionali, emotivi e sentimentali. Con esse ci riconosciamo nell’altro, con esse creiamo ponti che sanno abbattere muri. Non c’è pensiero maturo senza delle buone parole; sono armi con cui tagliare lo stantio delle abitudini, sono vascelli che portano altrove, un utile strumento per un’evoluzione di modi e di sostanza.

Tina Cesari, autrice della prefazione, afferma: “L’invisibile che abbiamo il dovere di coltivare consiste nell’aver cura del nostro mondo interiore, dell’autenticità della nostra anima, che va preservata dalle maschere che la vita ci costringe spesso a indossare e che imbellettiamo senza poi trovare il tempo di deporle per riflettere solo su noi stessi”.

