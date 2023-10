Due giovani imprenditori valdostani alla « Grande Rencontre des jeunes Entrepreneurs du monde Francophone »

L’evento, che ha avuto luogo a Lione dall’8 al 12 ottobre scorsi, è stato organizzato dall'Ufficio Franco-Québécois della Gioventù (OFQJ) in collaborazione con il Bureau dell’AIRF, di cui la Regione Valle d'Aosta è entrata a far parte da quest’anno nell’ottica di rafforzare la cooperazione con il mondo francofono. Il tema chiave degli interventi, dei workshop e delle tavole rotonde è stato quello dell'imprenditorialità sostenibile e responsabile.

“La partecipazione dei due giovani imprenditori – dichiara l’Assessore Luciano Caveri - è stata la dimostrazione che coltivare le relazioni tra la Valle d’Aosta e il mondo francofono permette di conoscere e partecipare ad iniziative utili e arricchenti, come quelle di scambio di buone pratiche, che aprono lo sguardo sul mondo”.

Per Sara Manganone dell’azienda vitivinicola Chateau Vieux di Pont-Saint-Martin “l’esperienza è stata molto interessante sia da un punto di vista personale che imprenditoriale. È stato incredibile vedere quanti aspetti ho in comune con giovani imprenditori di paesi così lontani come il Madagascar o il Quebec: è proprio vero che tutto il mondo è paese”, mentre André Bétemps dell'azienda orticola Madame Escargot di Aosta ritiene che “la partecipazione al GREF mi ha permesso di arricchire il mio bagaglio culturale e imprenditoriale grazie alla condivisione con altri giovani provenienti da diversi paesi francofoni”.

La struttura dell’Amministrazione regionale che ha fatto da tramite per veicolare le candidature e facilitare l’organizzazione della trasferta, i cui costi sono stati a carico delle due organizzazioni ospitanti, è stata l’Ufficio di Rappresentanza a Bruxelles.