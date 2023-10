Skialp@Gran San Bernardo al TTG di Rimini

Da mercoledì 11 a venerdì 13 ottobre, ci sarà anche lo stand del progetto Skialp@Gran San Bernardo al TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale che richiama operatori provenienti da tutto il mondo, tra enti del turismo, tour operator, agenzie di viaggi, compagnie aeree, trasporti, strutture ricettive, servizi per il turismo, tecnologia e soluzioni innovative.

A raccontare il progetto Skialp@Gran San Bernardo, finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, nell’ambito del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Svizzera, e le attività outdoor che si possono praticare nelle valli in tutte le stagioni sarà una delegazione dell’Alta Valle del Gran San Bernardo.

“Approfittando di una capitalizzazione del progetto – spiega Sindaco di Saint-Rhémy-en-Bosses Alberto Ciabattoni – siamo riusciti a ottenere un finanziamento di 90 mila euro che ci ha permesso di pianificare la partecipazione a due fiere, il TTG di Rimini e il Salone Internazionale Svizzero delle Vacanze, che si svolgerà a Lugano dal 3 al 5 novembre. L’obiettivo è di far conoscere le nostre località legandole sempre di più alle attività outdoor che si possono praticare: crediamo che l’Alta Valle del Gran San Bernardo abbia delle grandi potenzialità durante tutto l’anno e che queste fiere da un lato siano l’occasione giusta per promuovere la nostra offerta, dall’altro rappresentino un momento importante per intercettare nuove tendenze e format turistici e per creare relazioni importanti con altri operatori del settore”.