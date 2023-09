Basilicata, assessore Latronico: "Ggrande successo per il bando 'non Metanizzati'"

(Adnkronos) - Su bando non Metanizzati, ad oggi sono pervenute alla Regione Basilicata circa 5mila domande di finanziamento per la realizzazione di impianti da energie rinnovabili, con risorse finanziare prenotate per oltre 30 milioni di euro, pari al 75% della spesa prevista per il 2023. Ad annunciarlo l'assessore all'Ambiente, Energia e Territorio della Regione Basilicata, Cosimo Latronico.

“Si tratta -commenta Latronico - di un grande successo per questa iniziativa della Regione che aiuterà molte famiglie lucane. In pochi mesi abbiamo messo a punto una misura inedita, una buona pratica mai prima sperimentata, verso la quale in molti avanzavano riserve. La vera transizione energetica italiana passa quindi anche attraverso una best practice messa in piedi dalla Regione Basilicata, già oggetto di attenzione da parte di tutte le altre Regioni. Le domande pervenute – osserva Latronico – certificano il successo del bando, che sarà ampliato ulteriormente. Rinnovo l’invito a tutte le famiglie lucane non coperte da rete gas metano a partecipare a questa opportunità senza precedenti per tendere all'autosufficienza energetica al fine – conclude Latronico - di raggiungere l’obietto del 100% di copertura del finanziamento previsto per il 2023”.