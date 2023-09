LIBRARTE: Giuditta decapita Oloferne di Artemisia Gentileschi

Artemisia Gentileschi (Roma 1593 - Napoli 1652/53), la pittrice caravaggesca che subìsofferenze atroci anche a livello corporeo, è l’autrice di questo formidabile dipinto intitolatoGiuditta decapita Oloferne (1620 circa), una delle opere più ammirate alle Gallerie degliUffizi di Firenze.

Un tema che fu trattato anche da Caravaggio nel 1602 circa, la cui storiaderiva dalla Bibbia e precisamente dal Libro di Giuditta, dove Giuditta descrisse così lavicenda: “Dio lo ha colpito per mano di donna”.

La drammaticità della scena si acuisce tramite il gesto cruento della protagonista, che siscaglia contro il crudele Oloferne, il generale assiro affascinato dalla bellezza di lei, laquale liberò il popolo dall’assedio dell’esercito di Nabucodonosor.

La presenza delle goccedi sangue che schizzano, dalle quali Giuditta si allontana per non macchiare l’abito, l’effetto della spada conficcata nel collo, la testa afferrata per i capelli e il volto stravolto diOloferne rendono la scena ancor più macabra e realistica. Straordinario anche l’effettonaturalistico creato sulle vesti e l’espressione spietata di Giuditta che non dimostra nessunsegno di rimorso.