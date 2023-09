Settembre animato alla Fondation Barry

La Fondation Barry del Gran San Bernardo termina l'estate in bellezza, con due titoli di campione del mondo e sette nuovi cuccioli. Prima «V’Barry» e «Lio» sono stati incoronati campioni del mondo al World Dog Show di Ginevra, poi la femmina da allevamento «Roxy» è diventata mamma per la seconda volta nel celebre canile del cane nazionale svizzero. Già ora è possibile ammirare i cuccioli in webcam, poi da metà ottobre saranno ospitati a Barryland di Martigny (VS).

Alla fine della giornata di lunedì 28 agosto 2023, «Roxy van de Burggravehoeve» ha allertato tutto il canile di Martigny perché il parto dei suoi cuccioli era imminente. Dopo aver sopportato il caldo dei giorni precedenti con coraggio, era finalmente giunto il momento e i cuccioli erano pronti a vedere la luce. Il personale del canile presente quel giorno si è radunato ad assisterla nella nursery già pronta, tanto l’evento era atteso. Nel corso della serata, ha dato alla luce due maschi e cinque femmine, che stanno tutti benissimo. I piccoli avranno tutti il pedigree e nomi che iniziano con la lettera «R». A partire dall’età di sei settimane e in base al loro sviluppo, i cuccioli potranno essere ammirati a Barryland di Martigny (VS). Nel frattempo, la cucciolata può essere osservata dalle webcam che trasmettono i loro primi passi in diretta sul nostro sito web www.fondation-barry.ch.



La Fondation Barry è proprietaria del più antico allevamento al mondo del cane nazionale svizzero, con lo scopo di perpetuare l’allevamento attivo da oltre trecento anni nel luogo d’origine dei San Bernardo e di preservare la particolare razza di cani dell’Ospizio. «Roxy», perfetta rappresentante della razza, ha un ottimo carattere. Dolce e gentile, è nata in Belgio prima di trasferirsi nel Vallese presso la fondazione. Inoltre, questa femmina da allevamento ha completato un addestramento di base per diventare cane sociale e avrà quindi il compito di accompagnare le persone nelle diverse attività sociali. Il padre dei cuccioli, «Rigoletto de la Maison des Tartarin», vive in Francia, vicino a Parigi.



Campioni del mondo



«V’Barry du Grand St. Bernard» è stato incoronato campione del mondo al World Dog Show di Ginevra lo scorso sabato 26 agosto, ottenendo il riconoscimento di migliore della sua razza su ben 25 cani in lizza. «V’Barry» ha già ottenuto diversi titoli e questa rappresenta una consacrazione definitiva, il più alto onore che un cane possa ottenere nel mondo dell’allevamento e della competizione. La sua vittoria è anche un riconoscimento del lavoro assiduo svolto in precedenza dal nostro team di allevamento, che si adopera continuamente per migliorare la razza del San Bernardo attraverso una selezione ponderata e un monitoraggio minuzioso del benessere di ogni cane, portando avanti la nostra tradizione di eccellenza nel mondo dell’allevamento canino. Dal canto suo, la giovane cagnolina di appena un anno e mezzo «Lio du Grand St. Bernard» si è aggiudicata il titolo mondiale nella categoria Giovani. Manuel Gaillard, responsabile dell’allevamento della Fondation Barry, la considera «molto promettente».