Soccorritori italiani sono a Rodi per nutrire centinaia di animali affamati

Nelle aree ai margini del bosco ormai bruciato, si sta verificando un aumento della presenza di cervi, asini e capre in cerca di cibo, dato che l'incendio ha reso difficile reperire il cibo naturale. Per affrontare questa situazione, la squadra di Animal Heroes è giunta sull'isola di Rodi, precisamente nel villaggio di Vati, situato nella parte meridionale dell'isola. In collaborazione con veterinari, il governo locale e alcuni imprenditori, stanno lavorando per fornire cibo a centinaia di animali che sono riusciti a sopravvivere all'incendio.Il team di Animal Heroes ha pianificato di distribuire acqua, fieno e altri tipi di cibo speciale in 12 diverse località all'interno della foresta bruciata.

L'obiettivo è mantenerli lontani dalle zone abitate. Questo non solo ridurrà il rischio di incidenti legati al traffico, ma anche perché molte persone tendono a dar loro cibo come pane o altri alimenti che possono risultare dannosi per la loro salute.

Eleonora Orlandi, una delle volontarie coinvolte nell'operazione, ha sottolineato l'importanza di tenere gli animali a distanza dai centri abitati e dalla popolazione, al fine di evitare situazioni in cui vengano alimentati con cibi inappropriati.La fondatrice di Animal Heroes, Esther Kef, ha condiviso le sue emozioni riguardo alla situazione. Ha fatto notare che situazioni di emergenza come queste spesso portano insieme persone che normalmente non cooperano, ma che ora si stanno unendo per aiutare sia gli esseri umani che gli animali.

Questo spirito di solidarietà è stato evidente in situazioni simili come nell'evento di Hatay in Ucraina e durante l'alluvione in Emilia.È evidente che gli animali del bosco necessitano di assistenza e cibo fino a quando non arriverà la prima pioggia. Una volta che l'erba inizierà a crescere di nuovo, le capre, gli asini e i cervi saranno in grado di nutrirsi autonomamente.

In questo modo, si cerca di fornire un sostegno temporaneo fino a quando le condizioni naturali non torneranno alla normalità.