Almanach de jeudi 3 aout sainte Lydie

AGENDA DEL VESCOVO DI AOSTA MONS. FRANCO

Giovedì 3 agosto

Saint-Oyen, Château-Verdun - ore 15.00

Incontro con Mgr J.P. Voutaz, Prevosto del San Bernardo

Saint-Oyen, Château-Verdun - ore 17.30

Incontro con don Marcello Lanzini

Saint-Oyen, Château-Verdun - ore 19.30

Incontro con Mons. Raffaello Martinelli, Vescovo di Frascati

Venerdì 4 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Vescovado - ore 14.30

Incontro con don Elio Vittaz e don Carmelo Pellicone

Domenica 6 agosto

Saint-Oyen, Château Verdun - ore 11.00

S. Messa per la Festa della Trasfigurazione del Signore

Lunedì 7 agosto

alla sera accoglienza dei Giovani della GMG

Martedì 8 agosto

Vescovado - mattino

Udienze

Introd, Castello -ore 18.00

Evento organizzato da Fondation Grand-Paradis in collaborazione con la Diocesi e la Rai

“L’Alpinismo, molti equilibri in gioco” di Hervé Barmasse e don Paolo Papone

Sabato 12 agosto

Cattedrale - Pont Suaz - ore 6.00

Pellegrinaggio mensile a N.-D. de Pitié

Domenica 13 agosto

Gaby, Santuario di Voury

ore 10.00 Processione

ore 11.00 S. Messa

ore 14.30 Adorazione eucaristica

Martedì 15 agosto

Cattedrale - ore 10.30

S. Messa nella solennità dell’Assunta, titolare della Cattedrale

Cattedrale - ore 17.00

Vespri

Lunedì 21 agosto

Saint-Oyen, Château-Verdun - ore 14.30

S. Messa di chiusura del Campo Giovanissimi di Azione Cattolica

Martedì 22 agosto

Salone parrocchiale di Diémoz - ore 20.30

Incontro con don Piero Lombard, don Alessandro Valerioti e diacono Luciano Bonino

Venerdì 25 - mercoledì 30 agosto

Pellegrinaggio diocesano a Lourdes

LE MESSAGER RICORDA sainte Lydie

La Chiesa celebra Beato Agostino Kazotic Domenicano

Agostino Kazotic nacque da famiglia patrizia a Traù, in Dalmazia. Entrò nell'Ordine Domenicano a 15 anni. Nel 1286 fu mandato a Parigi per perfezionare i suoi studi. Al ritorno combatté energicamente l'eresia dilagante in Bosnia. Papa Benedetto XI, nel 1303, nominò e consacrò personalmente Agostino vescovo di Zagabria, dove prestò servizio sollecito durante le lotte interne per la successione al trono che ricadevano sulla gente comune. Nel 1322 il re Caroberto fece pressioni perché Agostino fosse trasferito a Lucera. La città era teatro di una sanguinosa lotta tra i saraceni e i cristiani che cercavano di insediarsi dopo quasi un secolo di forzato esilio. Col fascino del suo esempio, e la forza persuasiva della sua parola, in un solo anno Agostino ridonò alla città desolata un volto cristiano e un tenore di vita sereno. Morì a Lucera il 3 agosto 1323. La cattedrale ne conserva devotamente il corpo. Papa Innocenzo XII ha confermato il culto il 17 luglio 1700.

Il sole sorge alle ore 6,11 e tramonta alle ore 21,02.

“La famiglia non è la somma delle persone che la costituiscono, ma una “comunità di persone”. E una comunità è di più che la somma delle persone. È il luogo dove si impara ad amare, il centro naturale della vita umana. È fatta di volti, di persone che amano, dialogano, si sacrificano per gli altri e difendono la vita, soprattutto quella più fragile, più debole”. (Papa Francesco)