LIBRARTE: Profumo di biscotti allo zenzero, di Cristina Alessandro

Profumo di biscotti allo zenzero è un romanzo psicologico in grado di accarezzare il cuore con dignitosa tenerezza. La storia è ambientata a Milano, ai giorni nostri, con ripetuti rimandi sentimentali all’Africa e all’aroma di zenzero. La protagonista è la quarantenne Eva Ruggeri, psicologa dell’età evolutiva, chiamata dal Tribunale per i minorenni a trattare un complesso caso di pedofilia che coinvolge la piccola Carola e altri bambini inseriti nel protocollo “Unicorno”.

La sua vita non sarà più la stessa, piegata da eventi che la porteranno a compiere delle scomode scelte. Eva, come da antica tradizione letteraria, affronta il viaggio dell’eroe superando numerose prove, confortata dall’amicizia di Bechi e dagli affetti più sinceri. Pena e sollievo, paura e audacia, dubbio e determinazione sono gli stati d’animo con cui si trova a fare i conti in un quotidiano colmo di interrogativi. (Prefazione di Pasquale Cavalera)