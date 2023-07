Vivi la natura di Pila

Questa ondata di caldo alimenta la voglia di salire in montagna, dove ritrovare temperature ideali e, perché no, perfino dormire con la coperta. E con l'apertura straordinaria prolungata della telecabina il venerdì sera, fuggire in montagna, finita la settimana di lavoro per concedersi una serata rinfrescante o un weekend rigenerante all'insegna del fresco e della natura, è ancora più semplice! Grazie alla comoda e veloce telecabina che parte dal capoluogo Valdostano in soli 18 minuti si raggiunge Pila per godere di aria pulita, ampi panorami e il fresco che soffia dai 4.000 alpini.

Infatti, nelle giornate 28 luglio, 4 agosto e 11 agosto la telecabina Aosta - Pila cambia orario: l'ultima corsa è alle 20.00. Si avrà così modo di viversi in pieno relax e senza correre la montagna di Pila, tra bikepark e trekking in mezzo alla natura. Un'occasione speciale per godere più a lungo delle piste, allungare le passeggiate e perché no, magari concedersi un aperitivo nei rinomati locali di Pila con le temperature più miti e l'atmosfera suggestiva del tramonto prima di rientrare a casa.

Non solo la telecabina Aosta - Pila prolunga in suo orario di apertura, ma anche il bikepark, la seggiovia Chamolè e noleggio bici e protezioni che rimangono aperti fino alle 19.30.

Questo permetterà di passare più tempo in sella alla propria bici, passeggiare lungo i sentieri del comprensorio alla sua scoperta e concedersi una pausa golosa di fine giornata godendo del fresco e della luce più tenue.



Inoltre, dallo scorso weekend e in maniera continuativa dal 29 luglio fino al 20 agosto, si potrà utilizzare la funivia Gorraz Grand Grimond una splendida occasione per raggiungere più velocemente la vetta, ma non solo! Infatti, dall'arrivo della funivia sono presenti due nuovi tracciati bike: il primo permette il collegamento con la famosissima Desarpa (pista n°8) mentre il secondo è un tracciato tutto nuovo, New Enduro Trail (pista n°9) che permette di congiungersi all'amatissima Flow Trail Commencal (pista n°16).

Ma se pensate che le occasioni per vivere a pieno ritmo la montagna di Pila finiscano qua, vi sbagliate di grosso! Infatti, per gli amanti del trekking, l'utilizzo della funivia Gorraz Grand Grimond permette di raggiungere più agilmente il sentiero n°23 (Capanna Arno), 23a, raggiungere Pointe de la Pierre e ridiscendere a Pila passando per l'Alpe Champchenille, Liautaysaz e Grimondet.



L'apertura stessa della funivia Grand Grimond Gorraz è una novità di questa estate in quanto sono finalmente partiti i lavori per la costruzione della nuova telecabina Pila - Couis (e di varie infrastrutture a corredo dell'opera). Infatti, non è possibile utilizzare la seggiovia Couis 1 che rimane chiusa per l'adeguamento funzionale della pista da sci n°9 e per i primi lavori del nuovo impianto. Inoltre, vi è anche un cantiere nei pressi della seggiovia Liaison sempre per un adeguamento funzionale (allargamento della pista n°15).

Si tratta di un cantiere importante quello che coinvolge il comprensorio di Pila, tanto quanto l'importante impianto che verrà realizzato. Infatti, con la costruzione della nuova telecabina Pila - Couis sarà poi possibile raggiungere la cima Couis a 2.730 m.s.l. partendo dal centro di Aosta in soli 32 minuti. Un’importante infrastruttura moderna, che vanterà anche un ristorante panoramico con una magnifica vista sui principali 4.000 delle Alpi, che intende rendere la montagna ancora più accessibile e fruibile a chiunque.