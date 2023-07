LIBRARTE: Scrutari, di Raffaella Scorrano

Scrutari è un termine latino e significa “ricercare rovistando”, dunque “esaminare a fondo col pensiero”, indagando la causa e l’origine. Le domande appartengono alla dimensione esistenziale dell’uomo e la loro importanza deriva dal porsi l’interrogativo di quale sia il proprio ruolo nel mondo, perché dall’esser-ci si eleva la meraviglia di cui lo spirito e il pensiero si avvalgono per esprimersi a livello emozionale e vitale.

Rifletto, dunque, su cosa sia davvero la poesia e rispondo così: essa versifica i concetti in base a questioni stilistiche ed estetico-linguistiche, mettendoli in rapporto all’oscillazione incerta fra essere e non essere, realtà e sogno, illusione e disincanto, su cui vengono espresse le più svariate analisi filosofiche. Ergo, la poesia pone alla sua stessa attenzione, e a quella dei lettori, tematiche di portata sostanziale.