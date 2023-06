SALVIAMO I CANI DI PONT CANAVESE - Petizione Change.or

SONO STATI RECUPERATI 44 CANI (DI CUI 29 CANI ADULTI E 15 CUCCIOLI DA 1 A 2 MESI) E 1 GATTINO. IN TOTALE TRA IL SEQUESTRO DEL 20 GIUGNO E L'INTERVENTO DEL 29 MAGGIO 2023, SONO STATI PORTATI IN SALVO DA QUEST'ABITAZIONE COMPLESSIVAMENTE BEN 70 CANI!!!

IN QUESTO MOMENTO IL CANILE DI CALUSO E' AL COLLASSO!!! SONO PRESENTI NELLA STRUTTURA OLTRE 200 CANI!!.

ALTRI 8 CANI SONO PRESENTI PRESSO IL RIFUGIO CASA DEL CANE VAGABONDO DI BARBANIA!!

IL NOSTRO APPELLO CARISSIMI AMICI E' ORA QUELLO DI AIUTARE IL CANILE DI CALUSO E DI BARBANIA!

OCCORRONO:

1)VOLONTARI PRESSO LA STRUTTURA DEL CANILE DI CALUSO.

2) COSTRUIRE ULTERIORI COPERTURE DOVE POSIZIONARE DEI BOX AL COPERTO PRESSO IL CANILE DI CALUSO.

3) CONTRIBUIRE A SPESE VETERINARIE PER STERILIZZAZIONI, VACCINAZIONI, CURE VETERINARIE (MOLTI CANI IN QUESTO MOMENTO SONO MALATI E RISCHIANO DI MORIRE), ANTIPARASSITARI.

4) SERVONO ALIMENTI SPECIFICI PER LO SVEZZAMENTO DEI CUCCIOLI E ALIMENTI PER IL SOSTENTAMENTO DEI CANI ADULTI.

I SINDACI DEL TERRITORIO DEL CANAVESE SI STANNO MOBILITANDO PER LA CAMPAGNA DI SOLIDARIETA' PER IL CANILE.

CHIEDIAMO ORA A GRAN VOCE CHE LE ISTITUZIONI VIETINO NELLA MANIERA PIU' ASSOLUTA A QUESTO INDIVIDUO, DI DETENERE ANCORA QUALSIASI TIPO DI ANIMALE, AFFINCHE' NON SI RIPETA MAI PIU' UNA SITUAZIONE COSI' GRAVE E DRAMMATICA, SIA PER QUESTE POVERE CREATURE INDIFESE, SIA PER I CANILI CHE DEVONO FARSI CARICO DI QUESTA EMERGENZA!!CHIEDIAMO INOLTRE A CHIUNQUE VOLESSE DONARE ANCHE SOLO 1 EURO PER IL CANILE DI CALUSO E DI BARBANIA, PUO' VISUALIZZARE GLI ESTREMI PER LA DONAZIONE, DIRETTAMENTE SULLA PAGINA DEI RISPETTIVI CANILI. SI RIPORTANO COMUNQUE DI SEGUITO GLI ESTREMI PER LE EVENTUALI DONAZIONI:

Per chi volesse dare un aiuto concreto: al Canile di Caluso attraverso un bonifico al c/c bancario presso Banca Sella IBAN IT 71 0 03268 30540 000886530540 con causale SALVIAMO I CANI DI PONT CANAVESE" OPPURE IBAN POSTA IT08B0760101000000016957102, OPPURE recandosi in reg. San Defendente a Caluso orario mercoledì, sabato e domenica dalle 14 alle 18 oppure portando alimenti presso il canile di Rivarolo Canavese sito in Strada Madonna della Lea snc a Rivarolo tutti i pomeriggi domenica e festivi inclusi dalle 16.30 alle 18.30.

Per la casa del Cane Vagabondo – IBAN IT 95 K0200831120000101079463 con causale "SALVIAMO I CANI DI PONT CANAVESE" oppure recandosi a Cascina Maglio 1 in località Inglesia a Barbania.