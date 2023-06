LIBRARTE: Madonna di San Giorgio alla Costa è un'opera di Giotto di Bondone

La Madonna di San Giorgio alla Costa è un'opera di Giotto di Bondone, conservata nel Museo del Duomo dell'Opera di Firenze. Il dipinto venne danneggiato nel 1993 per colpa dell'orribile attentato di via Dei Georgofili, situata vicino al Corridoio Vasariano e alle Gallerie degli Uffizi di Firenze, dove diverse altre opere furono rovinate. Sono ancora evidenti le lesioni causate da una scheggia nella veste dell'angelo a sinistra. La tavola raffigura Maria seduta su un trono col Bambino, che tiene in mano un rotolo, che richiama l'identità di Gesù come Verbo divino che si è incarnato nel grembo della Vergine.