MONTAGNA VDA: A Issime il precorso delle Cappelle

Montagna VdA e Aostacronaca.it hanno dato vita ad un progetto editoriale per favorire la conoscenze delle eccellenze dell'ambiente e della natura valdostani. L'obiettivo più generale l'obiettivo è la promozione dell'escursionismo in Valle d'Aosta. MontagnaVda, utilizza tutti gli strumenti tecnologici disponibili: sito internet www.montagnavda.it APP per Ios e Android montagnavda (entro fine giugno) pagina Facebook montagnavdacanale You Tube montagnavda. Gli itinerari inseriti, che sono sempre disponibili anche su APP, permettono di studiare prima l'itinerario per poi effettuarlo con l'utilizzo della APP.

***************

Il progetto 'Monterosa Outdoor', è on-line, navigate nel sito e scaricate la APP.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Oggi andiamo a ISSIME.

PERCORSO DELLE CAPPELLE

Un bel percorso che permette di visitare Issime e le sue cappelle.

Il percorso eventualmente può essere suddiviso in due parti nel momento che si ripassa in paese:

la prima parte con le cappelle di Biouley, Tschentscyiri, Zéngji, Rickurt e Preite, la seconda parte con le cappelle di Reivu, la Grotta, San Valentino e Rickard.

La salita a Biouley ha alcuni tratti esposti e ripidi (anche se esiste una corda di sicurezza) e pertanto è da effettuare da persone abituate alla montagna e con terreno asciutto, in alternativa è possibile salire a Biouley lungo il percorso di discesa che non presenta difficoltà.

Tornati all'auto si consiglia di visitare la chiesa di Issime

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, tracciato GPS:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/il-percorso-delle-cappelle/