LIBRARTE: Novità libro "Il fine" di Pasqua Quercia

Dalla prefazione della Dr.ssa Antonia Occhilupo. Il suo palpitare travagliato si trasfigura in un canto imperioso, in un tutt’uno con l’universalità del linguaggio poetico. Le sue liriche infondono impegno, autostima, coraggio, coerenza, libertà, forza: Risorgi da te stessa, in te c’è una forza indomabile che valica ogni confine. Senza alterigia ma con umiltà, senza egoismo ma con gratitudine, senza indifferenza ma con umanità, Maria risorge come l’araba fenice - Post fata resurgo - che rinasce quando si presentano le avversità, diventando sempre più resiliente. Questa è la vera forza della vita, questo è il vero insegnamento che ci lascia Maria Campeggio, con questa sua straordinaria silloge Di pura luce.