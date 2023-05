ÉVANGILE DE DIMANCHE: NE SOYEZ PAS BOULEVERSÉS

Jésus dit aux disciples angoissés: "Ne soyez pas troublés dans vos coeurs". Mon départ, dit le Seigneur, est pour votre bien. "Je vais vous préparer une place". Sans le Christ, qui sommes-nous? Sans le Christ, où allons-nous? Seul lui nous donne l'espérance de l'avenir dans cette vie présente tumultueuse.

1. QUE VOTRE COEUR NE SOIT PAS TROUBLÉ.

Le contexte de cette parole qui libère les disciples de leur découragement, est l'annonce du retour imminent du ressuscité vers le Père. Cette parole continue à nous accompagner en tout temps. Le Christ ne peut pas nous laisser seuls. Que serait l'humanité sans Jésus où tout est incertain sauf la mort comme nous le dit Saint Augustin (omnia incerta sola mors certa)?

D'où nous viendrait-il le secours devant les vertiges liées aux contradictions de notre histoire et l'angoisse envers l'avenir hypothétique? Le psalmiste affirme: "Notre secours vient du Seigneur qui a fait le ciel et la terre (sal120,1). Jésus ne promet pas aux disciples une vie sans tracas. Dans ce long discours intitulé le discours d'adieu, il leur dit avec réalisme: "Dans le monde vous aurez à souffrir. Mais gardez courage! J'ai vaincu le monde"(Jn16,33).

Il n'a pas promis pour eux "un lendemain qui chante" dans cette vie mortelle d'après l'illusion du marxisme. Il dit à chacun de nous: N'aie pas peur, je suis avec toi, j'ai vaincu le monde. Je pars pour te préparer une place. En face de l'homme terrassé par la dépression, le découragement, la peur des secrets de l'existence, Jésus dit à chacun de nous: "Ne sois pas bouleversé. Crois en Dieu et crois en moi".

2. THOMAS ET PHILIPPE NOUS REPRÉSENTENT.

Thomas et Philippe n'ont pas tardé à réagir. Ils ne cachent pas leur malaise. Peut être qu'ils disent tout haut ce que les autres chuchotent à voix basse. Thomas et Philippe sont comme certains étudiants turbulants mais intelligents, qui disent sans peur ce qu'ils pensent. En eux, il n'y a pas d'hypocrisie que nous trouvons dans la personne de Judas qui baise Jésus pour le livrer. Les étudiants spontanés comme Thomas et Philippe vivent ce principe de Hegel: "Qui a peur de l'erreur, a peur de la vérité". Ils ne sont pas comme Descartes qui disait:" a bien vécu, celui qui a vécu caché".

Ces deux disciples aimaient vraiment Jésus d'un coeur sans partage et ne pouvaient pas se taire.

Thomas intervient trois fois dans tout l'Évangile de saint Jean.

Au chapitre 11,16, Thomas ne veut pas que Jésus aille seul à Béthanie. Il dit:"Allons-nous aussi pour mourir avec lui".

Dans l'Évangile du jour, Thomas dit: "Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas, comment pourrions-nous savoir le chemin?"

Enfin, au chapitre 20,24, Thomas professe sa foi après la résistence. "Mon Seigneur et mon Dieu"! L'intervention de Philippe vient aussi trois fois. Dans la multiplication de cinq pains et deux poissons, Philippe ne cache pas l'impossibilité du miracle: Qu'est-ce que cela pour tant de monde? (Jn6). Quand les grecs viennent chercher Jésus, ils demandent à Philippe d'intercéder pour eux(Jn12).

Dans l'Évangile du jour, il dit à Jésus:"Montre-nous le Père et cela nous suffit". Ces disciples nous représentent. Dans nos prières, n'ayons pas peur d'exposer devant le Maître des maîtres nos chagrins, nos misères et nos souffrances de nous sentir seuls.

3. JÉSUS EST LA PIERRE ANGULAIRE.

En face de la provocation des deux disciples extravertis sans être extravagants Thomas et de Philippe, Jésus réagit avec délicatesse et tendresse. Il dit à Thomas "Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie". Il dit à Philippe: Voilà si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Qui m'a vu à vu le Père. En quel sens Jésus est la Voie, la Vérité et la Vie?

Dans la langue grecque, la parole méthodologie est composée de trois mots qui sont: Destination (mèta), chemin (Ódos) et Verbe (Logos). Jésus dit qu'il est le Chemin(Òdos), sans lequel nous n'arrivons pas à la destination(Mèta). Notre marche est rendue possible par sa Parole de lumière (Logos). Ta parole Seigneur est la lampe sur nos pas(Ps115).

Personne dans l'histoire, excepté Jésus, n'a dit et ne dira qu'il est la vérité, qu'il est le chemin et la vie. La vérité est plus grande que nous et notre intelligence se trompe selon saint Augustin.

Jésus est donc la méthodologie de la vie véritable. Il est la pierre angulaire qui maintient tout dans l'unité, mais qui fait aussi trébucher les ennemis du Royaume. "Celui qui met sa foi en lui ne saurait connaître la honte". Qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Il est donc le sacrement du Père au point que voir Jésus est aussi contempler le Père que nul n'a jamais vu.

4. PRIÈRE

Approchons nous de Jésus, il est la pierre angulaire qui maintient inébranlable notre existence.

N'ayons pas peur "d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténêbres à son admirable lumière".

Jésus est la vérité qui nous rend libre. Imitons la.

Jésus est la voie qui conduit au Père, suivons la.

Jésus est la vie pour nous. Vivons par Lui, avec Lui et en Lui, pour réaliser notre sacerdoce royal, amen.





Bon dimanche frères et soeurs.

Paix et joie dans nos coeurs et dans le monde.

Ton frère Abbé Ferdinand Nindorera